زراعة العقبة تزيل 1350 شجرة تشكل عائقا على الطرقات

أحمد الرواشدة

العقبة – أكد مدير زراعة العقبة المهندس جمال العوران أن المديرية وبالتعاون مع سلطة العقبة الخاصة قامت خلال العامين ٢٠١٩ والعام ٢٠٢٠ بإزالة وتقليم ما يقارب ١٣٥٠ شجرة معمرة كانت تشكل عائقا على المواطنين والمركبات نظراً لعشوائيات تواجدها على الأرصفة وتأثيرها على الشبكة الكهربائية الهوائية.

وأضاف العوران أن سلطة العقبة الخاصة قامت بمخاطبة وزارة الزراعة في حينها لأخذ الموافقة على أعمال الإزالة والتقليم وتشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ المهمة من خلال كوادرها وطرح عطاء لذلك.

وأشار العوران أن نوعية الأشجار التي تم إزالتها هي من الأشجار سريعة النمو والتي تؤثر سلباً وتعيق حركة المواطنين والمركبات إضافة إلى تأثيرها على خطوط الكهرباء وتماسها المباشر الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي أو التسبب بالتماس وتهديد حياة المواطنين للخطر.

ولفت العوران أن مديرية الزراعة تقوم الآن ومن خلال المشاتل التابعة لها بتوزيع الأشجار على الدوائر الحكومية والمؤسسات بالمجان إضافة إلى المواطنين الراغبين من الاستفادة من هذه الأشجار حيث تم تخصيص ما يقارب ٧٠ الف غرسه بدأت المديرية بتوزيعها بداية شهر كانون الاول الماضي بهدف زيادة الرقعة الخضراء في المدينة والقرى التابعة لها وتحفيز المواطنين على استفادة منها بالمجان لإضفاء المنظر الجمالي.

وشدد العوران على ضرورة المحافظة على الرقعة الخضراء وحمايتها من التعدي عليها سواء بقصد أو عدم معرفة من قبل العابثين، اضافة الى التهديد الذي يلحق بهذه الأشجار جراء التوسع العمراني خاصة الأشجار المعمرة والنادرة منها والذي يشكل هاجسا لمتابعتها من خلال كوادر المديرية لمساهمتها في اعتدال المناخ بشكل عام.