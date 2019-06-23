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زراعة المفرق تدعو مزارعي المحافظة ممن احترقت محاصليهم لمراجعتها

منذ ساعة واحدة

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المفرق– دعا مدير زراعة المفرق المهندس فايز الخوالدة مزراعي محافظة المفرق ممن تعرضت محاصيلهم للحريق خلال موجات الحر التي تعاقبت على المحافظة المبادرة بتسجيل اسمائهم لدى المديرية لغايات متابعتها لدى وزارة الزراعة.
وقال الخوالدة لــــــ(بترا) ان على كل مزارع تعرض محصوله للحريق احضار الاوراق التي تثبت ملكيته للارض ،اضافة الى تقرير رسمي من مديرية دفاع مدني المفرق ليصار لرفعها لوزارة الزراعة.
وتعرضت محافظة المفرق لموجات حر متتالية نجم عنها نشوب حرائق في محاصيل زراعية تكبد المزارعون نتيجتها لخسائر مادية كبيرة ،الامر الذي اثر سلبا على الانتاج الزراعي .
(بترا)

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