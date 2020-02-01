زراعة عجلون تنفذ مشاريع بكلفة 650 الف دينار

عجلون – نفذت مديرية زراعة محافظة عجلون العام الماضي العديد من المشاريع التي ساهمت بتحقيق التنمية الزراعية بنسبة انجاز بلغت 85 بالمئة بقيمة 650 ألف دينار.

وقال مدير مديرية زراعة محافظة عجلون المهندس رائد الشرمان، بتصريح صحفي اليوم السبت: إن مساحة الأراضي المزروعة بالاشجار الحرجية بلغت نسبة 34 بالمئة من مساحة المحافظة، اضافة إلى وجود 162 الف دونم قابلة للزراعة و 82 الف دونم مزروعة باشجار الزيتون و 21 الف دونم مزروعة بالفاكهة.

واشار إلى انه تم حفر 150 بئر مياه تستوعب 4500 متر مكعب من المياه وعمل قنوات ري بمناطق عرجان وراجب ومنح 380 رخصة حطب للمواطنين و26 عطاء إزالة أشجار لفتح الطرق وتم ضبط 112 طن حطب تم بيع ما نسبته 95 بالمئة منه لابناء محافظة عجلون.

وبين أن مخصصات المديرية من اللامركزية لهذا العام بلغت مليونا و 900 الف دينار، حيث سيتم تنفيذ عدد من المشاريع الزراعية خاصة مشروع الحاكورة بهدف استغلال الأراضي لغايات الزراعة.(بترا)