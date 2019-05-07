زراعة عجلون تنفي دخول أسرب جراد إلى المحافظة

عامر خطاطبة

عجلون- أكد مدير زراعة محافظة عجلون المهندس رائد الشرمان أن ما يتردد عن دخول أسراب من الجراد لمناطق المحافظة ليل أمس، لا أساس له من الصحة.

وقال الشرمان إن ما ورد من بلاغات لغرفة العمليات عن وجود الجراد في كافة مناطق المحافظة، وبعد قيام فرق الإستكشاف برفقة الأجهزة الأمنية بجولات ميدانية ليل أمس، تبين أنها جنادب”نطاطات” وهي تكثر في مثل هذا الوقت من السنة، حيث زادت أعدادها نتيجة توفر الظروف الجوية المناسبة وكثافة الربيع، مؤكدا أن لا آثار سلبية لها.

وكان مواطنون ومزارعون تناقلوا عبر وسائل التواصل ليل أمس، أنباء عن مشاهدتهم لأعداد من الجراد في مختلف مناطق المحافظة، معربين عن تخوفهم من تأثيرها على الأشجار والمحاصيل الحقلية.