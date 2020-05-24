زراعة وادي الأردن: أمطار اليوم تبشر بفوائد على الزراعات الصيفية

دير علا- قال مدير زراعة وادي الاردن المهندس بكر البلاونة أن كميات الأمطار التي هطلت اليوم تبشر بفوائد كبيرة على الزراعات الصيفية، حيث انها تزيد من رطوبة الارض وتنعكس إيجابا في إطالة عمر الربيع في الأراضي الزراعية والمحميات الرعوية وزيادة نمو النباتات والأعشاب الرعوية.

واشار الى أن اعتماد الحيوانات على الأعشاب الطبيعية في غذائها سيخفف من ثمن الأعلاف بالنسبة للمزارعين، كما أن الأمطار سترفد المياه الجوفية وستزيد الحصاد المائي في السدود، لافتا الى أن الزراعات البعلية ومنها الفقوس والعدس والحمص والبندورة والقرع والبامية ستشهد نجاحا بفضل هذه الامطار.

وبين بان الامطار بهذا الوقت ستبطئ من نمو الحشرات الزراعية مما يوفر ثمن علاجات على المزارعين.-(بترا)