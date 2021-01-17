زراعة وادي الأردن تدعو للتحوط من تشكًّل الصقيع

وادي الأردن – دعت مديرية زراعة وادي الأردن المزارعين للتحوط واتباع الإجراءات الوقائية للحد من آثار احتمالية تشكل الصقيع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مدير الزراعة، المهندس بكر البلاونة، لـ(بترا)، إن على المزارعين إحكام إغلاق البيوت الزراعية البلاستيكية خلال فترة الظهيرة للاحتفاظ بدراجات حرارة مناسبة، وعمل قنوات حول البيوت المحمية لمنع تجمع مياه الأمطار بكميات كبيرة، وتغطية النباتات بالبلاستيك أو القش قدر الإمكان، إلى جانب استخدام الري التكميلي على فترات لمختلف الزراعات المحمية والمكشوفة.

ودعا البلاونة مربي النحل إلى ضرورة تدفئة خلايا النحل وإحكام إغلاقها، إضافة إلى أهمية ابتعاد مربي المواشي والأبقار عن مجاري السيول والأودية حفاظاً على حيازاتهم.

–(بترا)