زراعة 100 شجرة في منتزه غمدان

نفذت امانة عمان من خلال قطاع الشؤون الصحية والزراعة وبالتعاون مع هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية اليوم الثلاثاء، حملة زراعة في متنزه غمدان لنحو 100 شجرة، في خطوة تعتزم من خلالها الامانة زراعة نحو 3 الآف شجرة ٠

وتاتي هذه المبادرة حسب مدير دائرة المتنزهات ومكافحة التصحر المهندس زيد الحديد لتعويض الفاقد من الاشجار التي تكسرت بفعل تساقط الثلوج الناجمة عن المنخفض الجوي الاخير ، وتعزيز المساحات الخضراء في المرافق المجتمعية ٠

ولفت أن هذه المبادرة ستنفذ بتشاركية وتعاون مع مجموعة من الجمعيات الاهلية والشبابية بهدف تعزيز الوعي البيئي بأهمية الغطاء الاخضر في المدينة والمحافظة عليه .

من جانبه ثمن رئيس الهيئة محمد جميل أبو الطيب جهود أمانة عمان وتعاونها مع المجتمع المحلي لانجاز مثل هذه المبادرات البيئية التي تحفظ الغطاء الاخضر وتعزز من امتداده في المدينة .