زراعة 240 شتلة في جامعة اليرموك

اربد – الغد – رعى محافظ اربد رضوان العتوم الاحتفال الذي نظمته جامعة اليرموك بالتعاون مع مديرية زراعة محافظة اربد، وبلدية اربد الكبرى، بمناسبة يوم الشجرة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، ومدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الوالي الطاهات، في الحرم الجنوبي من الجامعة.

وأكد العتوم أهمية المحافظة على الغطاء النباتي في مدينة اربد، وزراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء نظرا لأهميتها البيئية فضلا عن ما تضفيه من منظر جمالي للمحافظة، مثمنا الجهود التي تبذلها مختلف مؤسسات المجتمع المحلي في اربد في سبيل المحافظة على الثروة النباتية والعمل على زيادة الرقعة الخضراء في المدينة.

وبدوره أشار مساد إلى الاهتمام الذي توليه اليرموك بالأشجار والنباتات من خلال كوادرها المتخصصة وذلك لدورها في المحافظة على الغطاء النباتي الذي من شأنه توفير بيئة جامعية صحية للطلبة والعاملين بالجامعة، مؤكدا على ضرورة أن يكون الاعتناء بالأشجار والمساحات الخضراء جزء من حياتنا اليومية، مشيدا بالجهود التي تبذلها دائرة الخدمات العامة لتحقيق هذه الغاية، مبينا أن “اليرموك” تحرص سنويا على تنظيم هذه الاحتفالية الوطنية، لتكون بمثابة رسالة للعودة إلى الأرض والاهتمام بها وزراعتها ومنها إلى العناية بالبيئة بشكل عام.

كما أكد الطاهات ان مديرية زراعة اربد تعمل جاهدة على تحسين الوعي البيئي، والتشجيع على تنمية المساحات الخضراء، مشددا على ضرورة زراعة الاشجار والعناية بها وتشجيع الطلبة على زراعتها وزيادة رقعة المساحات الخضراء بجامعة اليرموك.

وتم خلال الاحتفال زراعة 240 شتلة، منها 100 من الأشجار الحرجية مقدمة من مديرية زراعة إربد ، و70 من أشجار الزينة مقدمة من بلدية اربد الكبرى، كما قدمت الجامعة 70 شجرة زيتون.