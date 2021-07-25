“زرعتنا” مشروع يوسع من آفاق الزراعة المحلية ضمن حاضنة “إنجاز”

ديمة محبوبة

عمان – تعنى شركة “زرعتنا” بتعزيز التشاركية الغذائية، والقدرة الشرائية للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وتسعى إلى إتاحة فرصة الزراعة، لكبار العمر وذوي الاحتياجات الخاصة، واللاجئين.

“زرعتنا” مشروع حمزة الصبيحي، (21 عاما)، ويدرس هندسة الميكانيك، في جامعة الحسين التقنية، هذا المشروع، منحته حاضنة أعمال mySTARTUP، الأدوات التي احتاجها لبناء وتأسيس مشروعه الريادي، ومكنته هذه الأدوات من تحويل فكرته البسيطة إلى شركة ناشئة قائمة.

يقول الصبيحي، “زرعتنا” شركة ناشئة، في مراحلها الأولى، تقدم نظاما زراعيا مائيا منزليا داخليا، بمنظر جميل ومناسب، وينتج في الوقت ذاته، محصولا زراعيا كبيرا نسبة إلى المساحة المستغلة، إضافة إلى سلة غدائية صحية شبه عضوية، مع دخل مادي شبه ثابت على الأسرة.

ويشير الصبيحي إلى أن “الاهتمام بالبيئة والتفكير بمشاريع تدر دخلا بطريقة لا تمس الأرض والمناخ بأي أذى، هو ما يسعى إليه، مؤسس شركة “زرعتنا”، ومنظمة أديم، وهي منظمة غير ربحية، تهدف إلى إيجاد مجتمع رائد، وجيل واع يقود أمته للتطور المعرفي والإنتاجي، عن طريق وضع طاقات شبابه، في الموقع المناسب، مع تشجيع وزرع ثقافة القراءة”.

ويبين الصبيحي، أنه يختبر المنتج حاليا ويتعمق بدراسة السوق الأردنية، ويبحث عن فريق مناسب ليكون جزءا معهم ضمن هذه الشركة.

ويقول، “من خلال فترة الاحتضان في حاضنة إنجاز، استفدت من برنامج الإرشاد، ووفرت لي مساحة خاصة لأعمل بها، إضافة إلى كونها فرصة “للتشبيك” مع زملائي في الشركات الأخرى والخبراء، الذين يقدمون جلسات في مواضيع عدة، وبالتالي أصبحت “زرعتنا” إحدى الشركات الريادية الناشئة المحتضنة في حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز mySTARTUP ضمن شراكتها مع الصندوق الأردني للريادة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع ذات الأثر البيئي والتعليمي.

وتحدث الصبيحي عن التطور الحاصل في الشركة، والإنجازات التي تحققت حتى هذه اللحظة، إذ ينتظر 300 زبون إطلاق المنتجات بفارغ الصبر، وذلك بعد دراسة السوق وظهور نتائج إيجابية، ومن ثم الحصول على تمويل بسيط من نهر الأردن، والفوز في مسابقة أفضل 6 شركات ناشئة على مستوى المنطقة، في المسابقة العالمية “هالت برايز”، وبعدها التأهل إلى منافسات كأس العالم للشركات الناشئة، وتصنيفها من أفضل 6 شركات ناشئة في الأردن، وأكثرها تأثيراً.

وبين الصبيحي، أن “زرعتنا” شاركت في مسرعة الأعمال حصاد، وهي محتضنة الآن من إنجاز.

يذكر حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز ضمن شراكتها مع الصندوق الأردني للريادة أكبر صندوق استثماري من نوعه في الأردن وبالتعاون مع سيواس الشرق الأوسط لتوفير الدعم الكامل للشركات الريادية ذات الأثر البيئي والتعليمي لتسهم في مواجهة التحديات الملحة في مجالي البيئة والتعليم القائم على التكنولوجيا، وتقدم حلولًا مبتكرة لها، كما تدعم، في الوقت نفسه، عجلة الاقتصاد الوطني