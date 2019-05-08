زريقات: البشير يشهد حداثة طبية

عمان- يشهد مستشفى البشير الحكومي توسعات من شأنها احداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية والعلاجية والطبية ذات جودة عالية وبطريقة تلبي احتياجات المجتمع إضافة الى نقل هذا المستشفى إلى الموقع الريادي والمتميز بتقديم الخدمات الصحية والتعليم الطبي إلى المجتمع الذي يخدمه.

وبهذا الصدد، قال مدير عام المستشفى الدكتور محمود زريقات: إن اهم التوسعات التي يشهدها المستشفى حاليا هي إعادة تأهيل وصيانة وترميم مبنى الباطنية القديم بصورة حديثة ومزود بافضل الاجهزة التي تستطيع من خلالها تقديم خدمة فضلى للمراجع.

وأضاف زريقات في مقابلة مع وكالة الابناء الاردنية “بترا” اليوم الاربعاء انه سيصبح هناك قسم اطفال مكون من 65 سريرا مع رعاية وسطية تقريبا لـــ 16 سريرا في الطابق الارضي من المستشفى. واشار الدكتور زريقات الى ادخال 16 سرير عزل جديدا و65 وحدة غسيل كلى، ضمن التوسعة الصحية الجديدة للمراجعين.

كما سيخصص مبنى للتخصص للجراحة الفرعية والاوعية الدموية وجراحة الصدر وجرحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الاطفال والاعصاب والعامود الفقرري بسعة 125 سريرا واستحداث 6 غرف عمليات جراحية جديدة بنفس المبنى تخدم الاختصاصات خلال الاشهر القليلة المقبلة.

ولفت زريقات الى ادخال 10 اسرة للعناية الحثيثة، وهو قيد الإنشاء وقسم للحروق والتجميل واضافة 30 سريرا، منها 15 لجراحة التجميل و15 للحروق وسيتم التنفيذ بداية السنة القادمة.

وقال: سيتم اضافة 45 حاضنة جديدة، كل حاضنة منها توفر ما قيمته الف دينار لليلة الواحدة على التأمين الصحي.

ولفت الى الانجاز الكبير لمستشفى الطوارىء بادخال 142 سريرا و6 غرف عمليات والتي تم انجاز مراحله النهائية متوقعا انجازه ودخوله الخدمة مطلع نيسان من العام المقبل.

وبين انه ايضا مجهز باحدث الاجهزة ومهبط طائرة ونفق مباشر من المستشفى الجديد الى اقسام العمليات والجراحة بالمستشفى، يتضمن ايضا مختبرات واسرة انعاش وجراحة العظام.

وقال ان هذه القسم يحتوي ايضا اجهزة اشعة نووية لمرضى السرطان بتمويل من الوكالة الاميركية بصورة تضاهي مركز الحسين للسرطان، مشيرا الى ادخال قسم الجلدية للمبنى الرئيس بالمستشفى.

واضاف انه سيتم استلام قسم الاورام وامراض الدم مزود باحدث الاجهزة وبسعة 35 سريرا، وبتبرع سخي من جمعية خاصة سيتم إعادة ترميمه وصيانته وتزويده بالاجهزة والمعدات الطبية اللازمة.

واشار الى وجود نقص في اختصاصي بالقلب. وقال ان مشتشفى البشير يقدم خدمة لكل فئات المجتمع دون استثناء داعيا المرضى خلال شهر رمضان الكريم الالتزام بمراجعة العيادات التي تم افتتاحها بعد الظهر لتقديم الخدمة العلاجية والطبية اللازمة.

واضاف ان المريض الذي يحتاج إلى موعد قريب عليه مراجعة المستشفى للتعاون وترتيب موعد له.

ودعا المرضى ولاسيما المصابين بالامراض المزمنة الالتزام بالعلاج والدواء خاصة مرضى السكري والضغط الذي لا يحتملون الصيام استشارة الطبيب قبل الصوم لتفادي اية مضاعفات.