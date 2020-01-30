زريقات لـ”الغد”: إدخال 12 شخصا للعزل في مستشفى البشير

محمود الطراونة

عمان- قال مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات إنه لم تثبت حتى اللحظة أي إصابة بفيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى إدخال 3 طلبة إردنيين قدموا مساء أمس عبر مطار الملكة علياء الدولي إلى مستشفى الأوبئة لغايات عزلهم لمدة 14 يوما.

وأضاف زريقات لـ”الغد” إنه تم أيضا إدخال 9 أشخاص من الجنسية الصينية للعزل بعد وصولهم إلى مدينة العقبة اليوم الخميس، حيث تم تطبيق البروتوكول الطبي لإجراء ضبط العدوى المتعلقة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى مستشفى الأوبئة بلغ حتى الآن 16 شخصا، إضافة إلى عزل حوالي ألفي عامل بمنطقة العطارات في محافظة الكرك.

بدوره، أكد مدير مطار الملك الحسين الدولي في العقبة ناصر المجالي، اليوم، أن إدارة المطار بالتعاون مع وزارة الصحة، وضعت إجراءات وقائية وعلاجية لفحص القادمين عبر تركيب ماسحات حرارية ثابتة ويدوية لكشف المصابين بارتفاع درجة الحرارة أو أي اشتباه بإصابتهم بمرض كورونا الجديد.