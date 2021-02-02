“زر الإعجاب” من راموس يهيج جماهير ريال مدريد

مدريد- أثار زر الإعجاب الذي نقره قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، لمنشور على تطبيق إنستغرام، الجدل بين أوساط مشجعي “الملكي”، وذلك لما يحتويه المنشور من رسالة قوية، وقف خلفها القائد راموس.

وتأزم موقف قائد ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس مع ناديه، بعد شهر واحد من لقائه الرئيس فلورنتينو بيريز، بينما يبدو أن حكاية نجم الدفاع تقترب من نهايتها أكثر من أي وقت مضى.

ومنذ هذا الاجتماع، تم تسريب العديد من الأخبار بشأن الحوار الذي دار بين راموس وبيريز، لكن لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات.

وخرجت تسريبات تشير إلى أن راموس استخدم باريس سان جرمان كورقة ضغط، حيث أبلغ النادي أن بطل فرنسا مهتم بالتعاقد معه مع إعطائه راتبا ضخما.

وقام راموس بضغط زر “الإعجاب” على منشور لصفحة “ريال مدريد 4 إيفر”، جاء فيه خبر أن راموس راحل من “الملكي”، كما انتقد المنشور الطريقة التي يعامل فيها النادي أساطيره.

وجاء في المنشور: “ريال مدريد وصل لقناعة أن راموس راحل عن النادي هذا الصيف. هكذا نعامل أساطيرنا. الأمر يفطر القلب”.

وأعجب المنشور راموس الذي ضغط زر الإعجاب، الأمر الذي قد يعبر عن إعجابه وموافقته للكلام المذكور فيه، سواء فقرة الرحيل عن النادي، أو فقرة المعاملة السيئة التي يتلقاها من الإدارة.

وبعد إعجابه بالمنشور، أزال راموس زر الإعجاب منه، لكن جماهير “الملكي” التقطت صورا للمنشور بإعجاب راموس قبل أن يزيله، ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتراقب جماهير “الملكي” تطورات أزمة راموس باهتمام شديد، وكلهم أمل أن يبقى قائد الفريق لمواسم إضافية، لعل وعسى يستطيع تكرار إنجازاته الكبيرة مع النادي التي حققها في السابق.-سكاي نبوز