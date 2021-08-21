زعترة: الرقم الوطني يقف حاجزا أمام حلمي مع “النشامى”

مصطفى بالو

عمان- أكد مهاجم فريق الوحدات محمود زعترة، أن تمثيل المنتخب الوطني لكرة القدم شرف كبير يتوقف تحقيقه على نيل الرقم الوطني، معتبرا أن اللعب لناد بحجم الوحدات وجماهيره تحد من نوع خاص، رغم عتبه على جماهير الوحدات عند توقيعه للوحدات، مبينا أن عتبه على قدر محبته لهم ومنحه حافزا إضافيا لقبول التحدي، مبينا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة عبدالله أبوزمع هو كلمة السر وراء تألقه وتسجيله في كل مباراة منذ انضمامه إلى صفوف الوحدات.

جاء ذلك في حديثه لـ”الغد”، منوها أنه كان لديه شعور كبير بالتسجيل بـ”الديربي”، واصفا فرحته بأنها لا توصف عبر مساهمته بالهدف الأول الذي جاء من ركلة جزاء بعد اعاقة حارس مرمى الفيصلي، وتسجيله الهدف الثاني في المباراة التي انتهت لصالح الوحدات 2-0.

الرقم الوطني مشكلتي

وحول طموحه بتمثيل منتخب “النشامى”، قال زعترة:” اتوق لنيل شرف اللعب لمنتخب الوطن، لكن الرقم الوطني يقف حاجزا منيعا أمام تحقيق حلمي، حيث أنني احمل جوازا سفرا أردنيا من دون رقم وطني، وأحمل هوية أحوال مدنية صادرة لأبناء الأردنيات، رغم أنني لعبت في وقت سابق لمنتخبات الناشئين والشباب والأولمبي والأول، وكنت وقتها احمل جواز مهمات، لكن أجد أن تمثيل المنتخب الوطني من جديد، واجب وطني وحق شخصي وأرى ما يؤهلني وأبحث بشتى الطرق عن تحقيقه”.

أسرار زعترة

وحول سر تألقه مع الوحدات، وتسجيله في كل مباراة لعبها منذ التحاقه بالفريق:” الحمد لله الذي أكرمني بالتوفيق، وتسجيل 4 أهداف في 3 مباريات، وللأمانة كنت أنظر إلى المدير الفني أبو زمع، وأعرف ما الذي يريده مني، وكنت أبذل قصارى جهدي لأكون عند ثقته بي، وكذلك إقناع الجماهير بقدرتي على التسجيل، وتشكيل الإضافة الفنية التي يريدونها، وتبديد الانتقادات والتشكيك الذي طالني من الجماهير عند توقيع عقدي مع الوحدات”.

وأضاف:” أنا أتوج جهد جميع زملائي بالفريق، وطموحي الأكبر مع الوحدات أن استطيع وزملائي اللاعبين الاحتفاظ بلقب الدوري، صحيح أننا في فريق الوحدات صالحنا الجماهير بعد خسارة الرمثا، لكن ما يزال السباق نحو اللقب طويلا، وهناك 8 مباريات تنتظرنا وتحفل بالمنافسة والندية، ونلعب بروح الفريق للوصول إلى اللقب أولا، وبالتأكيد يتفرع منها طموحي بالنظر الى لقب هداف الدوري”.

وتابع:” أنا من أشد المعجبين بالمهاجم السنغالي إنداي، ويملك قدرات تهديفية هائلة، قادته إلى لقب هداف الدوري بالموسم الماضي، لكن الإصابة حرمت فريق الوحدات من قدراته في هذا الموسم، وشخصيا اتمنى له الشفاء العاجل، ليلعب إلى جانبي في مقدمة الوحدات الهجومية، وتشكيل ثنائية تزيد من حظوظ الوحدات بالاحتفاظ بلقب الدوري، ويزيد من مساحة الطموحات في ضم لقب كأس الأردن”.

وحول سر رقصته الاحتفالية بعد تسجيل أي هدف، أجاب زعترة:” اعتدت على تقديم “التقليعات” والرقصات الاحتفالية عند التسجيل في كل موسم، واعتبرها نوع من التواصل مع الجماهير، وهذا الموسم أقدم رقصتي الخاصة بالأغنية الاجنبية المحببة لي “Watch Me Ana”، والتي اعتدت الرقص على انغامها بمشاركة طفلتي سيلين وإلياس”.

التجربة العراقية الأصعب

وحول تجاربه الاحترافية ومدى الصعوبة فيها، أجاب زعترة:” خضت العديد من التجارب الاحترافية في ملاعب الكرة العربية، حيث احترفت في عُمان، البحرين، قطر، الكويت، والعراق مؤخرا، وبصراحة تجربتي مع نفط الوسط العراقي أصعب التجارب الاحترافية، من ناحية قوة الفرق العراقية وما تحفل به المباريات بالقوة والندية، والتي افادتني كثيرا وطورت من مستواي، في الوقت الذي اجدها ايضا من أصعب التجارب من ناحية التعامل، ولدي قضية مع الفريق العراقي، ويتولى المحامي عماد حناينه تحصيل حقوقي المالية حاليا، وعندما انتقلت إلى الوحدات، تدخل المدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد للحصول على بطاقتي الدولية”.

32 هدفا سجلت للوحدات

وعن تجاربه السابقة في فريق الوحدات، رد زعترة:” أنا بدأت من فرق الفئات العمرية في نادي الوحدات، ولظروف معينة ابتعدت وانقطعت عن الرياضة وتوجهت إلى العمل، وعدت بعدها للرياضة ولعبت لفئات الفيصلي، وخضت العديد من التجارب في صفوف الأندية المحلية، لكن تبقى تجربتي في الوحدات الأبرز، حيث مثلته في المواسم 2013-2014، 2014-2015، و2017-2018، وسجلت له 32 هدفا في المسابقات المحلية والقارية، وشاركته التتوج بلقب الدوري 3 مرات وكأس الأردن مرة واحدة.