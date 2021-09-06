زعترة ثالثا في استفتاء خيار الجمهور لأفضل لاعب في منطقة غرب آسيا

عمان – الغد – حل اللاعب محمود زعترة – نادي الوحدات، في المركز الثالث وحصل على نسبة 5.31 % في استفتاء خيار الجمهور لأفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر آب/أغسطس. وحصل اللاعب يزن النعيمات – سحاب على نسبة 0.58%.



وكان قد فاز بالاستفتاء المصري أحمد حجازي لاعب نادي الاتحاد السعودي جاء ذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي شهد مشاركة كبيرة تجاوزن 169,000 قارئ.

وحصل حجازي على أكثر من 81 ألف صوتاً، وبنسبة بلغت 48.32% من المشاركين، متقدماً أمام أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر السعودي والذي حصل على نسبة 45.03% من أصوات المشاركين،

وتقوم فكرة الاستفتاء الشهري على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

وتضمنت قائمة المرشحين في شهر آب/أغسطس كل من أندرسون تاليسكا (النصر السعودي)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، كودجو لابا (العين الإماراتي)، محمود زعترة (الوحدات الأردني) ، خالد المبيض (الوحدة السوري).