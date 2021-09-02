زعترة والنعيمات ينافسان على جائزة الأفضل بغرب آسيا

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تواجد لاعبان من أندية دوري المحترفين ، في الإستفتاء الجماهيري الشهري الذي يجريه الآسيوي لمعرفة اللاعب الأفضل في منطقة غرب آسيا عن شهر آب (أغسطس) الماضي.

ويشارك في التصويت كلاً من مهاجم الوحدات العائد بقوة من التجربة الإحترافية في العراق اللاعب محمود زعترة، والذي تمكن في الجولات الأولى من مرحلة الإياب بفرض نفسه بالتشكيلة الأساسية لمتصدر ترتيب الدوري، بعد تسجيله هدفين في ظهوره الأول أمام البقعة، وهدف وحيد في شباك كلاً من الرمثا والفيصلي، فيما استعصت عليه شباك الجليل في مبارتي الكأس والدوري.

وعلى الطرف الآخر، يواصل هداف فريق سحاب يزن النعيمات تألقه بالدوري ، إذ افتتح مرحلة الإياب بهدفين في مرمى الفيصلي، وهدف آخر سجله في مرمى شباب الأردن، ليجبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اختياره كثاني لاعب أردني في هذه المسابقة.

واختار الاتحاد الآسيوي إلى جانب زعترة والنعيمات لاستفتاء أفضل لاعب للشهر كلاً من أندرسون تاليسكا من فريق النصر السعودي، أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد السعودي، كودجو لابا محترف العين الإماراتي، وخالد المبيض من فريق الوحدة السوري.

ويتواصل التصويت من قبل الجماهير على موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى مساء الأحد المقبل.