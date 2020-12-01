زعترة يشتكي الجزيرة ويطالب بألفي دينار والنادي يرد

عمان – الغد – اشتكى لاعب فريق السلط الحالي محمود زعترة، فريقه السابق الجزيرة، للمطالبة بمستحقاته المالية البالغة حوالي ألفي دينار.

وقدم زعترة الشكوى رسميا لاتحاد كرة القدم، الذي قام عبر لجنة أوضاع اللاعبين، بإرسال الشكوى لنادي الجزيرة لمعرفة رده وحيثيات الشكوى.

وأكد نائب رئيس نادي الجزيرة محمود الكيلاني، في تصريح لـ”الغد”، أن اتحاد الكرة، خاطب الجزيرة لاطلاعه على شكوى زعترة، ومعرفة الرد الرسمي من النادي الذي قام بالرد على ما جاء في الشكوى، وبالتالي انتظار قرار لجنة أوضاع اللاعبين.

وأكد الكيلاني، أن زعترة يطالب بحوالي ألفي دينار، وهي مستحقات سابقة، ترتبت على الجزيرة اثناء فترة لعب محمود مع الفريق. – (أخبار النجوم)

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