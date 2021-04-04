زعماء عرب يجرون اتصالات مع الملك ويؤكدون دعمهم للأردن

عمان- الغد- أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اتصالا هاتفيا مع جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد.

أعرب تميم من خلاله عن “دعم دولة قطر ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك من أجل حفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق”.

وأجرى أمیر دولة الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اتصالا ھاتفیا ظھر الیوم بأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسین، وفق وكالة الانباء الكويتية “كونا”.

وقد أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقدیره لأخیھ أمیر دولة الكويت على ھذه المبادرة الكریمة وھذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاریخیة الراسخة التي تربط البلدین والشعبین الشقیقین.

وأكد الشيخ الصباح، وقوف دولة الكویت إلى جانب المملكة وتأییدھا لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذھا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسین وسمو ولي العھد الأمیر الحسین ابن عبدالله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقیقة؛ وذلك انطلاقا مما یربط البلدین الشقیقین من روابط وثیقة وراسخة.

وأكد الصباح، أن أمن واستقرار المملكة الأردنیة من أمن واستقرار دولة الكویت، سائلا المولى تعالى أن یحفظ المملكة الأردنیة الھاشمیة من كل سوء وأن یدیم علیھا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل القیادة الحكيمة لجلالته.

كما أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس اتصالا مع جلالته أكد فيه وقوف المملكة المغربية مع الأردن وقيادته.

في السياق ذاته أكدت ليبيا رفضها وإدانتها لأية محاولة للمساس بأمن واستقرار الأردن.

كما أعلنت موريتانيا تعلن تضامنها مع الأردن في مواجهة كل ما يمكن أن يمس وحدته.

فيما أكد الرئيس اللبناني وقوف بلاده إلى جانب الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني.