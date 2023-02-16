زعيتر تشارك في لقاء تعارفي لمجلس أمناء منتدى المستثمر العربي الدولي

حضرت رئيسة الهيئة الإدارية للعربية لحماية الطبيعة، والمؤسِسة للشبكة العربية للسيادة على الغذاء، رزان زعيتر، لقاءً تعارفياً نظمه منتدى المستثمر العربي الدولي في العاصمة الأردنية عمّان لمجلس أمنائه الجديد، بدعوة من أمين عام المنتدى السيد نظيم محمد الصباح. وحضر اللقاء عدد من الاقتصاديين والوزراء السابقين، ورجال أعمال، ومستثمرين أردنيين، وعرب.

وخلال مداخلتها، أكدت زعيتر أن المطلوب اقتصاد واستثمار مسؤول، وعادل ومستدام، أساسه الصالح العام بحيث تستفيد منه القاعدة الشعبية وليس فقط نسبة ضئيلة من المستثمرين كعادة الاستثمارات السائدة في الوطن العربي حالياً. كما أكدت على أن ضرورة ترسيخ السيادة الغذائية ليس فقط بشكل قٌطري وإنما بنظرة شمولية للإقليم العربي، ولتحقيق ذلك لابد من التكامل الاقتصادي العربي.

وكمثال على الاستثمار المسؤول، أشارت زعيتر لتجربة شركة سنابل هندسة حدائق ومواقع| تصميم وتخطيط حضري، حيث تشغل منصب رئيس مشارك فيها إضافة لعملها التطوعي في العربية لحماية الطبيعة، كون الشركة راعت في جميع مشاريعها التنمية المستدامة والبعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إضافة لدورها التنموي والمجتمعي كراعٍ أساسي للعربية لحماية الطبيعة والحاضنة لفريقها في الأردن.

يذكر أن تأسيس منتدى المستثمر العربي الدولي AiiF في المنطقة العربية، جاء كوسيلة لتحفيز الجهود المتميزة التي تدعم الاستثمار المستدام والاعتراف به والترويج له ومكافأته.