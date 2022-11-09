زعيتر تطالب المدير العام للـ FAO باهتمام أكبر في الإقليم العربي

دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – FAO، رئيسة الهيئة الإدارية للعربية لحماية الطبيعة، والمؤسِسة للشبكة العربية للسيادة على الغذاء، م. رزان زعيتر، لحضور لقاء مصغر، حضره المدير العام للمنظمة السيد شو دونيو، ووزير الزراعة الأردني م. خالد الحنيفات، والمدير العام المساعد وممثل المنظمة لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا د. عبد الحكيم الواعر، ورئيسة العلماء في المنظمة د. أسمهان الوافي، استضافته سمو الأميرة بسمة بنت علي.

وعرضت زعيتر في اللقاء رؤية وأهداف العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة عن الغذاء، متمنية إيلاء المنطقة العربية، اهتماماً أكبر كونها الأكثر تأثراً بانعدام الأمن الغذائي لأنها أكبر مستورد للغذاء في العالم، وطالبت بتوسيع إطار الشراكة مع منظمات المجتمع المدني القاعدية لدورها المهم في التأثير على السياسات، خصوصاً المنظمات التي تعمل عن قرب مع صغار المزارعين وتسعى لتمكينهم بشكل فاعل عبر خطط وبرامج وطنية مثل برنامج “القافة الخضراء” للعربية لحماية الطبيعة، الذي نجح في تمكين أكثر من 9,000 أسرة زراعية في شتى محافظات المملكة، إضافة لبرنامج “الملون شجرة” الذي وصلت عدد أشجاره المثمرة المزروعة لأكثر 2,650,000 شجرة.

وأبدى دونيو أمله بأن تعمل الـFAO بشكل تكاملي مع المجتمع المدني العربي لإيجاد حلول لمشكلة الغذاء.