زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ سيصوّت لتبرئة ترامب

واشنطن- كشف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل السبت أنه سيصوت ضد إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما تقترب محاكمة الاخير من نهايتها بتبرئة محتملة.

وكتب ماكونيل في رسالة لزملائه نقلتها وسائل الاعلام “سأصوت من أجل التبرئة”، ما يجعل من المرجح بشدة أن يفشل الديموقراطيون في تأمين غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد. (أ ف ب)