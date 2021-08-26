زعيم “كامورا” وأقرب مساعديه في قبضة شرطة دبي

دبي- قالت القيادة العامة لشرطة دبي، إنها قبضت على رافاييل إمبريال، الزعيم في عصابة «كامورا» الإيطالية الإجرامية المُنظمة، الضالعة في ارتكاب جرائم اتجار بالمواد المخدرة والسلاح عبر الحدود الدولية، والمطلوب للسلطات الأمنية الإيطالية، والصادر بحقه نشرة دولية حمراء من مُنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول). كما أشارت إلى أنّها ألقت برفقته على رافاييل ماوريلو أحد أبرز المقربين إليه، والمسؤول عن عمليات قتل واغتيالات في عصابة كامورا، والمطلوب لدى الإنتربول والسلطات الإيطالية بتهمة القتل العمد لأحد الأشخاص في موطنه باستخدام سلاح ناري غير مرخص، إلى جانب تهم الانتماء إلى عصابة إجرامية.

وأوضحت شرطة دبي، أنّها استطاعت الإطاحة بزعيم العصابة وكشفت عن هويته الحقيقية رغم تخفيه وانتحاله اسم «أنطونيو روكو» إلى جانب استخدامه أساليب تمويه مختلفة لحرصه الشديد على عدم كشف أمره، وذلك من خلال تنقله اليومي في أكثر من سيارة، واختيار العيش في مقر سكن مستقل، إضافة إلى أنّه لم يُسجّل عنواناً واضحاً له في البلاد حتى لا يُستدل عليه.

وبينت شرطة دبي، أنّ زعيم العصابة، رافاييل إمبريال، ولد ونشأ في مدينة نابولي الإيطالية وانتمى إلى العصابة الإجرامية منذ صغره، من ثمّ تدرج فيها إلى أن أصبح أحد الزعماء المعروفين في إيطاليا، مبينة أنّه يعتبر من أخطر وأهم تجار المخدرات على المستوى الدولي، والمطلوب رقم واحد لمديرية مكافحة المخدرات الإيطالية في منطقة ستابيا بنابولي.

وقال الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، إن جهود القبض على الرجلين تُترجم نهج الإمارات في التعاون المثمر مع مختلف الأجهزة الشرطية في العالم ومنظمة «الإنتربول» للتصدي للجريمة المُنظمة في كل مكان من أجل عالم ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان.

إلى ذلك، أوضح اللواء خبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أنّ إلقاء القبض على رافاييل والمسؤول عن عمليات القتل، جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاتهما من قبل نخبة من ضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والضباط العاملين في مركز تحليل البيانات الجنائية، وبرنامج «عيون» الذين عملوا على متابعة تحركاتهما بدقة بالغة.

وقال العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن الجهود الاستثنائية والجبارة لفرق العمل كافة استطاعت كشف هوية زعيم العصابة الحقيقية رغم أسلوبه الذكي في التخفي والتواري عن الأنظار وانتحال شخصية واسم جديد. وأكد أنّ شرطة دبي أحالت ملف رافاييل ومسؤول عمليات القتل في العصابة، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بتسليمهما طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن.-(وكالات)