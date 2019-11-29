زعيم كوريا الشمالية “راضٍ جداً” لهذا السبب

سول – ذكرت وسائل إعلام محلية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أشرف على ”اختبار ناجح“ لمنظومة إطلاق صواريخ عملاقة متعددة الفوهات وأبدى ”رضاه الكبير“ عن التجربة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي يوم الخميس بعد توقف دام شهرا في أحدث محاولة فيما يبدو لاختبار قاذفات صواريخ جديدة متعددة الفوهات.

جاء اختبار إطلاق الصاروخين مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته بيونغ يانغ بنهاية العام الحالي للولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية المتعثرة.

كما تزامن الإطلاق مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة وقبل يوم من الذكرى الثانية لاختبار كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول للولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية ”استهدفت التجربة اختبار منظومة إطلاق الصواريخ العملاقة المتعددة الفوهات وأثبتت التفوق العسكري والفني لمنظومة الأسلحة تلك وإلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها“.

وأضافت ”الزعيم الأعلى أبدى رضاه الكبير عن نتائج الاختبار“.

وهذا أول إطلاق من نوعه منذ أن اختبرت بيونجيانج في 31 أكتوبر تشرين الأول ما وصفته بأنه قاذفات صواريخ ضخمة متعددة الفوهات استُخدمت أيضا في اختبارات أجريت في آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر، وأشرف عليها كيم. (رويترز)