زفيريف رابعا على حساب نادال وأوساكا تخسر الوصافة

باريس – خطف الألماني ألكسندر زفيريف المركز الرابع من الإسباني رافايل نادال في تصنيف رابطة المحترفين لكرة المضرب الصادر الاثنين، في أعقاب تتويجه بدورة سينسيناتي للماسترز، فيما خسرت اليابانية ناومي أوساكا وصافة تصنيف رابطة المحترفات.

وحقق زفيريف (24 عامًا) لقبه الثاني في الماسترز هذا العام والخامس في مسيرته بفوزه في نهائي الأحد على الروسي أندري روبليف الذي بقي سابعًا، ليصعد الى المركز الرابع للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2019. وبات عل بعد مركز واحد من أفضل تصنيف له عندما احتل المركز الثالث في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وعطفًا على المستويات التي يقدمها أخيرًا بعد فوزه بذهبية أولمبياد طوكيو، سيشكل الألماني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق أواخر الشهر الحالي الخطر الأكبر على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أولا الساعي للفوز بلقبه الرابع في الغراند سلام هذا العام وتحقيق إنجاز تاريخي.

لدى السيدات، خسرت أوساكا الوصافة بعد خروجها من الدور الثالث في سينسيناتي بعد أن بلغت نهائي الدورة في 2020 قبل أن تنسحب قبل انطلاق المباراة، وحلت مكانها البيلاروسية أرينا سابالينكا في أفضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية.

وعززت الأسترالية آشلي بارتي صدارتها بعد لقب خامس هذا العام في سينسيناتي على حساب المفاجأة السويسرية جيل تيخمان في النهائي التي تقدمت 32 مركزًا من 76 الى 44.

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11113 نقطة

2- الروسي دانييل ميدفيديف 9980

3- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 8350.

4- الألماني ألكسندر زفيريف 8240.

5- الإسباني رافايل نادال 7815.

6- النمسوي دومينيك تيم 6995.

7- الروسي أندري روبليف 6400.

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 5533.

9- السويسري روجيه فيدرر 4125.

10- الكندي دينيس شابوفالوف 3580.

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات

1- الأسترالية آشلي بارتي 10185 نقطة.

2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 7010.

3- اليابانية ناومي أوساكا 6666.

4- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5530.

5- الأميركية صوفيا كينن 5030.

6- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5030.

7- الكندية بيانكا أندرييسكو 4537.

8- البولندية إيغا شفيونتيك 4461.

9- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4273.

10- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 4210 . – (أ ف ب)