زفيريف ينفي استخداما غير قانوني لهاتفه النقال ببطولة الماسترز

لندن – نفى الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سابعا عالميا وحامل اللقب، استخداما غير قانوني لهاتفه النقال خلال مباراته امام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة الماسترز الختامية في كرة المضرب المقامة في لندن.

وتطرق زفيريف إلى هذه المسألة على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده بنهاية المباراة التي خسرها بنتيجة 3-6 و2-6، عندما سُئل ما اذا كان استخدم هاتفه، بالقول “هاتفي كان في غرفة تبديل الملابس”، مضيفا: “أتركه دائما هناك. لا أعرف ماذا شاهدوا، ولكن بالتأكيد لم يكن هاتفا”.

