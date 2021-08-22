زفيريف يواجه روبليف وبارتي لملاقاة تيخمان في النهائي

سينسيناتي (الولايات المتحدة) – ستجمع المباراة النهائية لدورة سينسيناتي، إحدى دورات الماسترز لدى الرجال والألف لدى السيدات لكرة المضرب، المتوج مؤخراً بذهبية أولمبياد طوكيو الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف خامساً عالمياً، مع الروسي أندري روبليف.

وفي نهائي السيدات، ضربت الاسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً موعداً مع مفاجأة الدورة السويسرية بيل تيخمان.

واحتاج زفيريف إلى ساعتين و41 دقيقة ليفرص نفسه أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-4 و3-6 و7-6 (7-4) في الدور نصف النهائي السبت.

وشهدت المباراة جدلاً بين اللاعبين عقب اتهام زفيريف منافسه بالحصول على تعلميات من مدربه اذ مع نهاية المجموعة الأولى توجه تسيتسيباس إلى غرف تبديل الملابس مع حقيبته، فيما كان والده الذي يشرف على تدريبه جالساً في المدرجات يستخدم هاتفه النقال.

وعلى الرغم من صافرات الاستهجات الّتي رافقت عودة اليوناني، إلا انه كان أكثر نجاعة في المجموعة الثانية، فبعدما خسر الشوطين الاول والثاني، قلب الطاولة على منافسه مستعيدًا زمام الامور وفاز بست مجموعات من أصل سبع، ودفع زفيريف لمجموعة ثالثة حاسمة.

وحاول تسيتسيباس مرة جديدة التوجه إلى غرف تبديل الملابس قبل بداية المجموعة الثالثة، إلاّ أنّ الحكم منعه من القيام بذلك مذكرًا إياه بقوانين الوقت القانوني المتاح للاعبين.

وبدا أن اليوناني سيحسم اللقاء لصالحه بعد تقدمه 4-1 و(40-30)، إلا أن زفيريف أكثر ديناميكية وفعالية مع 15 ارسالاً ساحقاً مقابل 8 لمنافسه، قلب الطاولة بدوره على منافسه ليحسم المجموعة والمباراة لصالحه.

قال زفيريف الذي وصل إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة الاميركية العام الماضي، بعد اللقاء “هي منافسة رائعة. مع الكثير من الشغف، الكثير من المشاعر”، مشيراً إلى احباطه بعدما كان عمد تسيتسيباس للقيام بالأفعال ذاتها خلال اللقاء الذي جمعهما في نصف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية وانتهى بفوز اليوناني.

ويأمل زفيريف في تحقيق لقبه الخامس في دورات الماسترز ألف نقطة، حين يواجه الروسي روبليف الذي كان خالف التوقعات باقصائه في وقت سابق مواطنه دانييل مدفيديف، المصنف أول والمتوج الاسبوع الماضي في تورونتو، بنتيجة 2-6 و6-3 و6-3 في طريقه لبلوغ المباراة النهائية.

ووضع روبليف حداً لسلسلة من 4 هزائم توالياً منذ أول لقاء بينهما، حيث لم يتمكن في خلال هذه السلسلة من انتزاع أي مجموعة أمام مدفيديف الفارع الطول (1.98 م و83 كلغ) والذي وصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري.

وسيخوض روبليف النهائي الثالث عشر له في مسيرته والثاني في بطولة الماسترز الالف نقطة بعد خسارته الاولى أمام اليوناني تسيتسيباس في مونتي كارلو في ايار/مايو الماضي.

كما يخوض روبليف رابع نهائي له هذ العام حيث لم يتمكن من الفوز سوى في دورة روتردام.

وعند السيدات، تغلبت بارتي المصنفة أولى عالمياً على الالمانية أنجيليك كيربر 6-2 و7-5 السبت.

وتلتقي بارتي التي لم تخسر أي مجموعة في سينسيناتي حتى الان، في المباراة النهائية مع السويسرية تيخمان التي واصلت مغامرتها باقصائها التشيكية كارولينا بليشكوفا بفوزها عليها 6-2 و6-4.

ولم تواجه الاسترالية التي تتصدر تصنيف اللاعبات المحترفات منذ 82 أسبوعاً، أي صعوبة في حسم المجموعة الاولى، لكنها لقيت مقاومة كبيرة في الثانية قبل أن تحسم الامور في صالحها في مدى 75 دقيقة محققة فوزها الرابع على منافستها مقابل خسارتين.

وكانت كيربر تعرضت للخسارة للمرة الاخيرة أمام بارتي بالذات في نصف نهائي بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي.

وستكون بارتي احدى ابرز المرشحات لاحراز بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، اخر البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي تنطلق في 30 من الشهر الحالي على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.

وسبق لبارتي ان احرزت لقبين كبيرين في رولان غاروس عام 2019 وويمبلدون خلال العام الحالي.

في المقابل، تخوض تيخمان (24 عاماً) مباراتها النهائية الرابعة في مسيرتها والاولى هذا الموسم.

قال السويسرية بعدما سددت 27 ضربة ناجحة مقابل 10 لبليشكوفا “مباراة نهائية أمام المصنفة أولى عالمياً، لا يمكنني أن أطلب أكثر”.

وتعود آخر مباراة نهائية لتيخمان الى العام الماضي عندما خسرت أمام الاميركية جنيفر بريدي في نهائي دورة ليكزينغتون. في المقابل، حققت لقبين في مسيرتها عام 2019 في براغ وباليرمو الايطالية.

وكانت تيخمان حققت مفاجأة مدوية في الدورين السابقين بتخطيها اليابانية ناومي أوساكا ثم مواطنتها بيليندا بنسيتش المصنفة 12 عالمياً والمتوجة بذهبية دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو. -(أ ف ب)