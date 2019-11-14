زلزال بشدة 4ر7 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

عمان – ضرب زلزال تبلغ شدته 4ر7 على مقياس ريختر السواحل الإندونيسية اليوم الخميس، وفقا لما أفادت به دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية .

وأضافت دائرة المسح الجيولوجي، أن مركز الزلزال يبعد 134 كيلومترا شمال غرب جزر مولوكاس، ويصل عمقه إلى 62 كيلومترا.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية، من جهتها، تحذيرا من وقوع تسونامي بعد الزلزال، وفق ما نقلت (آر تي) .

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار او اصابات .-(بترا)