زلزال بقوة هائلة.. يدمي قلوب العالم (صور وفيديو)

استيقظ العالم العربي على كارثة أدت إلى مقتل آلاف من الأشخاص جراء انهيارات عنيفة عقب حدوث عدة زلازل مدمرة وصلت قوتها إلى 7,8 ريختر، حيث ضربت أكثر من دولة وهي تركيا وسوريا.
وأدت الزلازل إلى دمار العديد من الأبينة في كهرمان مرعش، بالإضافة إلى ولايات غازي عنتاب وأضنة وملاطيا وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية، مما أسفر عن مقتل 1014شخصاً و5383 مصابا، إضافة لنزول 2818 بناية حتى الآن.
ولم تسلم سوريا من قربها الجغرافي لتركيا، بل شهدت ذات الدمار الذي خلفته الزلازل التي ضربت البلاد، حيث وصلت أعداد القتلى في مختلف الأراضي السورية إلى نحو 800 قتيل حتى الآن، كما أعلنت وزارة الدفاع حالة من الاستنفار.
May Allah relieve the people of Turkey and Syria and Lebanon #Turkey #Lebanon #Syria #Erdbeben #هزة_أرضية #تركيا #سوريا #زلزال pic.twitter.com/ymvebJBjvZ— Shams Aldin (@ShamsDiab7) February 6, 2023
As a mom myself, this tore my ❤️ into a million pieces..💔😭— Khirad Malick (@KhiradMalick) February 6, 2023
May no parent ever gets to bear this. Ameen.🤲😓#earthquake #زلزال #deprem #Syria #Turkey #İstanbul #هزة_أرضية pic.twitter.com/E02lyzUfBe
وسرعان ما باشرت الدول العربية والعالمية بتقديم المساعدات وإرسال فرق متخصصة للمساهمة في مجابهة الكارثة لكلا البلدين المتضررين.
ولم تخلو منصات التواصل الاجتماعي من مظاهر الشجن والتعاسة لما أصاب أهالي الضحايا والمتضررين جراء سلسلة الزلازل النشطة، حيث رصدت “الغد” أن مستخدمي السوشال ميديا أطلقوا وسوماً عديدة مثل الهزات الارتدادية، تركيا، سوريا، غازي عنتاب والعديد من الهاشتاغات .
قبل قليل انهيار المباني متأثرة بالهزات الارتدادية في تركيا#deprem#هزة_أرضية#زلزال_ترکيا#الزلزال_المدمر#ACİL pic.twitter.com/TeG7r2URpL— Mohammed_Muroo (@Mohammed_muroo) February 6, 2023
وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر حجم الدمار الذي خلفه الزلزال في كلا المنطقتين.
In the earthquake-affected Syrian city of Hama,people are asking for help:O Ummah al-Muhammad.The situation is very bad, there is no one helping us #earthquake #زلزال #هزة_أرضية #Syria #زلزال_سوريا pic.twitter.com/YlWcW2r3QV— BJR 24 (@conflicts_111) February 6, 2023
The moment the Syrian Civil Defense rescued a child alive from under the rubble in the city of #أعزاز north of #حلب#زلزال #هزة_أرضية #سوريا #تركيا https://t.co/qExWcVNX3M— uzii (@uziihashmi_) February 6, 2023
Hundreds of people trapped under the rubble are suffocating and need help in northern #Syria.#Earthquake#هزة_أرضية#زلزال pic.twitter.com/2ZYdmJAeLr— Mohammad – محمد عساكره (@mohammed_asakra) February 6, 2023
My goodness!!! terrifying scene#earthquake #Turkey #هزة_أرضية #Syria #سوريا #تركيا pic.twitter.com/g7ZgcX9rso— jean pierre ters (@jeanpierreters) February 6, 2023
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