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زلزال بقوة هائلة.. يدمي قلوب العالم (صور وفيديو)

3:36 م2023-02-06

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استيقظ العالم العربي على كارثة أدت إلى مقتل آلاف من الأشخاص جراء انهيارات عنيفة عقب حدوث عدة زلازل مدمرة وصلت قوتها إلى 7,8 ريختر، حيث ضربت أكثر من دولة وهي تركيا وسوريا.

وأدت الزلازل إلى دمار العديد من الأبينة في كهرمان مرعش، بالإضافة إلى ولايات غازي عنتاب وأضنة وملاطيا وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية، مما أسفر عن مقتل 1014شخصاً و5383 مصابا، إضافة لنزول 2818 بناية حتى الآن.

ولم تسلم سوريا من قربها الجغرافي لتركيا، بل شهدت ذات الدمار الذي خلفته الزلازل التي ضربت البلاد، حيث وصلت أعداد القتلى في مختلف الأراضي السورية إلى نحو 800 قتيل حتى الآن، كما أعلنت وزارة الدفاع حالة من الاستنفار.

وسرعان ما باشرت الدول العربية والعالمية بتقديم المساعدات وإرسال فرق متخصصة للمساهمة في مجابهة الكارثة لكلا البلدين المتضررين.

ولم تخلو منصات التواصل الاجتماعي من مظاهر الشجن والتعاسة لما أصاب أهالي الضحايا والمتضررين جراء سلسلة الزلازل النشطة، حيث رصدت “الغد” أن مستخدمي السوشال ميديا أطلقوا وسوماً عديدة مثل الهزات الارتدادية، تركيا، سوريا، غازي عنتاب والعديد من الهاشتاغات .

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر حجم الدمار الذي خلفه الزلزال في كلا المنطقتين.

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