زلزال بقوة 4.6 يضرب جنوب مدينة العقبة

العقبة- ضربت هزة أرضية بقوة 4,6 على مقياس ريختر، صباح اليوم الاحد مدينة العقبة، شعر بها السكان ولم تسفر عن اي خسائر في الارواح او الممتلكات، بحسب محافظ العقبة غسان الكايد.

وقال الكايد لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، انه في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت العقبة لهزة ارضية، خرج على اثرها بعض المواطنين الى الشوارع تخوفا من اي ارتدادات قد تصاحبها.

بدوره، أشار رئيس مرصد الزلازل الأردني الدكتور محمود القريوتي، في تصريح صحفي، إلى أن الهزة وقعت على مسافة 60 كيلو مترا، جنوب المدينة، وعلى عمق 8 كيلو مترات.-(بترا)