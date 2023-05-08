زلزال بقوة 4.6 يضرب شمال شرقي حماة

سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين، زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، داخل الأراضي السورية.

ووقع الزلزال على بعد 80 كيلو مترا شمال شرق حماة، ويبعد عن عمان 380 كيلومترا شمالا.

وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان، إن الزلزال المسجل عند الساعة 12:25 ظهرا بتوقيت الأردن، وقع على عمق 2 كلم.

وأضاف، شعر بالزلزال سكان المناطق المحيطة به، داخل الأراضي السورية وبشكل خفيف ومحدود.

(بترا)