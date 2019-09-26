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زلزال بقوة 5.7 درجات يهزّ اسطنبول

منذ 60 دقيقة

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اسطنبول- هزّ زلزال بقوة 5,7 درجات على مقياس ريختر مدينة اسطنبول التركية الخميس، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص ودفع سكاناً إلى إخلاء مبان.
وسجّل مركز الزلزال الذي وقع قرابة الساعة 14,00 (11,00 ت غ)، في سيليفري عند شواطئ بحر مرمرة وعلى بعد نحو 80 كيلومتراً غرب اسطنبول.
وأصيب الاشخاص الثمانية ب”إصابات خفيفة” فيما تضررت بعض المباني، وفق الرئيس رجب طيب إردوغان في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول.
وعقب ذلك سجّلت بعض الهزات الارتدادية، فيما اظهرت صور انهيار مئذنة.
وأعلنت السلطات المحلية أنّه جرى إخلاء مكاتب ومدارس بشكل فوري، وجرى إغلاق بعضها لبقية النهار.
وتقع اسطنبول قرب فالق زلزالي كبير ويحذر الخبراء منذ سنوات من “زلزال كبير” قد يضربها ويتسبب بأضرار هائلة في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة.
ولا يزال زلزال وقع في إزميت، على بعد 100 كلم شرق اسطنبول، في 17 آب/أغسطس 1999، حاضرا في ذاكرة الاتراك، اذ أدت الكارثة إلى مقتل 17400 شخص، بينهم ألف قتيل في العاصمة الاقتصادية لتركيا. (أ ف ب)

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