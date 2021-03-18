زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب الجزائر

الجزائر– ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس “ريختر”،اليوم الخميس، ولاية “بجاية” الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال شرق الجزائر، وفقا لوكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

وأوضح المركز الوطني الجزائري لرصد الزلازل، في بيان اليوم، أن مركز الزلزال الذي وقع فجر اليوم كان على بعد 28 كيلومترا شمال شرق “رأس كربون” شمال ولاية “بجاية”.

وبحسب المعلومات الأولية تسببت الهزة الأرضية في أضرار مادية شملت انهيارات وتشققات لعدد من المباني، دون تسجيل إصابات بين السكان.

واضاف ان المنطقة تعرضت الى 7 هزات أرضية منذ مساء أمس الأربعاء إلى فجر اليوم الخميس، أضعفها 3 درجات وأقواها 5.9.

بترا