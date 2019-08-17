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“زلزال” بقوة 7 اهداف على مقياس الزمالك يدمّر شباك ديكاداها

منذ 27 دقيقة

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القاهرة – خطا نادي الزمالك المصري لكرة القدم، خطوة عملاقة نحو التأهل الى دور الـ 32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، باكتساحه مضيفه ديكاداها بطل الصومال بسباعية نظيفة في مباراة ذهاب الدور التمهيدي.

وسجل للزمالك المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين 5 من ركلة جزاء و55، وكانو مولي مدافع ديكاداها بالخطأ في مرماه بالدقيقة (29)، وعمر السعيد بالدقيقة (45)، ومحمود حمدي “الونش” في الدقيقة (49)، وكريم بامبو بالدقيقة (77)، ومصطفى محمد عند الدقيقة 80.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الذهاب على أرض بطل الصومال، لكنها اقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب بناء على رغبة مسؤولي نادي ديكاداها، بسبب الظروف الأمنية في البلاد. ويستضيف الزمالك مباراة الاياب الجمعة المقبل. (أ ف ب)

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