زلزال بقوة 7 درجات يضرب سواحل اليابان

طوكيو- وقع السبت زلزال تحت البحر بقوة سبع درجات قبالة شمال شرق اليابان بعيد الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ)، شعر به أيضا سكان طوكيو لفترة غير قصيرة، من دون توجيه تحذير من حصول تسونامي.

وافاد المعهد الاميركي للدراسات الجيولوجية أن الزلزال وقع على عمق 54 كلم في المحيط الهادىء قبالة منطقة فوكوشيما التي سبق أن دمرها زلزال وتسونامي في 11 آذار/مارس 2011. (أ ف ب)