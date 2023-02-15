زلزال تركيا وسوريا: محتالون يستغلون الكارثة لجمع الأموال

حذر خبراء أمنيون من أن المحتالين يستغلون الزلازل في تركيا وسوريا لمحاولة خداع من يرغبون في التبرع لضحايا الكارثة الطبيعية.

يزعم المحتالون أنهم يجمعون تلك الأموال للناجين الذين تُركوا بدون مأوى أو تدفئة أو ماء بعد الكارثة الطبيعية التي أودت بحياة أكثر من 37 ألف شخص.

ولكن بدلا من مساعدة المحتاجين، يقوم المحتالون بتحويل التبرعات بعيدا عن المؤسسات الخيرية الحقيقية، إلى حساباتهم على تطبيق بايبال PayPal، ومحافظ العملات المشفرة التي يملكونها.

لقد حددنا بعض الطرق الرئيسية التي يستخدمها المحتالون، والوسائل التي يمكنك استخدامها للتحقق جيدا قبل التبرع.

يمكن لصانع المحتوى على تيك توك لايف، جني الأموال من خلال تلقي الهدايا الرقمية. وتنشر حاليا بعض حسابات تيك توك صورا للدمار ولقطات متكررة وتسجيلات تلفزيونية تظهر جهود الإنقاذ، ومن ثم تطلب التبرعات.

تتضمن التعليقات عبارات مثل “فلنساعد تركيا” و “لنصلي من أجل تركيا” و “تبرع لضحايا الزلزال”.

وقد ظهر في بث حي لأحد الحسابات على تيك توك صورة جوية رديئة النوعية للمباني المدمرة، مصحوبة بأصوات انفجارات. لكن في الخلفية وبعيدا الكاميرا يمكن سماع صوت رجل يضحك ويتحدث باللغة الصينية. عنوان الفيديو هو “فلنساعد تركيا.. تبرعوا”.

بث حي على تيك توك يستخدم صورا ومؤثرات صوتية ويدعو للتبرع بالأموال

ويُظهر مقطع فيديو آخر صورة لطفل بائس يركض هربا من انفجار. وقد ارفق صاحب الحساب على تيك توك البث المباشر برسالة تقول: “الرجاء المساعدة في تحقيق هذا الهدف” – وهي نداء واضح للحصول على هدايا تيك توك (هي إحدى طرق التبرع من الجماهير إلى المؤثرين، ويمكن تحويلها إلى أموال).

لكن صورة الطفل في الواقع ليست ملتقطة خلال الزلازل التي وقعت الأسبوع الماضي. وقد توصل البحث عن أصل الصورة إلى أنها نُشرت على موقع تويتر في عام 2018 مرفقة بجملة توضيحية تقول: “أوقفوا الإبادة الجماعية في عفرين”، وذلك في إشارة إلى مدينة عفرين في شمال غرب سوريا حيث أطاحت القوات التركية وحلفاؤها في المعارضة السورية بميليشيا كردية في ذلك العام.

صورة قديمة تستخدم لطلب التبرعات على تيك توك

هناك تحذير آخر فيما يتعلق بالإهداء الرقمي على تيك توك، فقد توصل تحقيق أجرته بي بي سي إلى أن تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك يستحوذ على ما يصل إلى 70 في المئة من عائدات الهدايا الرقمية، على الرغم من أن المنصة تقول إنها تحصل على نسبة أقل.

وقال متحدث باسم تيك توك لبي بي سي: “نشعر بحزن عميق إزاء الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا، كما أننا نساهم في جهود الإغاثة، إضافة إلى أننا نعمل بجد لمنع الناس من الاحتيال وتضليل الأشخاص الذين يرغبون في المساعدة”.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يشارك بعض الأشخاص صورا مؤثرة مرفقة بروابط لمحافظ العملات المشفرة، ويطالبون بالتبرعات.

وقد نشر أحد الحسابات المنشور المطالب بالتبرع ذاته ثماني مرات خلال 12 ساعة، مرفقا بصورة لرجل إطفاء يحمل طفلا صغيرا وسط المباني المنهارة.

غير أن الصورة المستخدمة في ذلك المنشور ليست حقيقية، فقد ذكرت صحيفة OEMA اليونانية أن الصورة تخص الجنرال، باناغيوتيس كوتريديس Panagiotis Kotridis، من فرقة إطفاء بحر إيجة،وقد صنعها باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي ميدجورني Midjourney.

غالبا ما ترتكب، برامج الذكاء الاصطناعي التي تُعد الصور، أخطاء، وقد اكتشف مستخدمو تويتر بسرعة أن رجل الإطفاء هذا لديه ستة أصابع في يده اليمنى. للتحقق من ذلك بصورة أدق، طلبنا من الزملاء من مركز الأبحاث التقنية في بي بي سي “الغرفة الزرقاء” محاولة صنع صور مماثلة باستخدام نفس البرنامج.

طلبوا من البرنامج الحصول على “صورة لرجل إطفاء في أعقاب زلزال ينقذ طفلا صغيرا ويرتدي خوذة تحمل العلم اليوناني”، وأعطاهم البرنامج الخيارات التالية من الصور:

صور مُعدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لرجل إطفاء ينقذ طفلا صغيرا

بالإضافة إلى ذلك استخدم أيضا أحد عناوين المحافظ المشفرة المستخدمة عام 2018 في رسائل الاحتيال. كما أن حسابا آخر كان موجودا على موقع التواصل الاجتماعي الروسي VK جنبا إلى جنب مع محتوى إباحي.

عندما اتصلت بي بي سي بالأشخاص المسؤولين عن ذلك الحساب، نفوا أن المنشور هو عبارة عن عملية احتيال. وقالوا إن هناك مشاكل في الاتصال لديهم بسبب ضعف شبكة الانترنت، لكنهم أجابوا على أسئلتنا على تويتر باستخدام تطبيق الترجمة غوغل.

وجاء ردهم كالتالي: “هدفنا هو أن نكون قادرين على مساعدة الناس المتضررين من الزلزال إذا تمكنا من جمع الأموال..يشعر الناس الآن بالبرد في منطقة الكارثة، وخاصة الأطفال ليس لديهم طعام. يمكننا إثبات شرعية هذه العملية عن طريق تزويدكم بالإيصالات”.

إلا أنهم لم يرسلوا إلينا بعد أي إيصالات أو ما يثبت هويتهم.

في مكان آخر على تويتر يقوم المحتالون بإنشاء حسابات وهمية لجمع التبرعات ويضعون روابط لتطبيق PayPal.

يقول آكس شارما ، خبير الأمن السيبراني في شركة Sonatype، إن هذه الحسابات تعيد نشر التغريدات الخاصة بالتقارير الإخبارية والرد على تغريدات المشاهير والشركات لاكتساب الجمهور والمتابعين.

كما قال لبي بي سي: “إنهم ينشئون حسابات مزيفة للإغاثة في حالات الكوارث وهي تبدو وكأنها تعود لمنظمات شرعية أو جهات إعلامية، لكنهم بعد ذلك يحولون الأموال إلى عناوين PayPal خاصة بهم”.

أحد الأمثلة على ذلك حساب TurkeyRelief، الذي انضم إلى تويتر في يناير/ كانون الثاني، ولدى الحساب 31 متابعا فقط، ويروج الحساب للتبرعات عبر PayPal. وقد تلقى lلحساب حتى الآن تبرعات بقيمة 900 دولار أمريكي. لكن هذا المبلغ يشمل 500 دولار تعود لصانع الصفحة، الذي تبرع لقضيته الخاصة. يقول شارما إن الهدف من ذلك هو “جعل جامع التبرعات يبدو حقيقا ويتمتع بالمصداقية”.

إنها واحدة من أكثر من 100 جهة لجمع التبرعات تم إطلاقها على PayPal في الأيام الأخيرة للمطالبة بتقديم تبرعات لدعم المتضررين من الزلازل، وبعضها مزيف.

يقول شارما إن المانحين يجب أن يكونوا حذرين بشكل خاص من الحسابات التي تقول إنها في تركيا، لأن شركة PayPal لم تعد تعمل في تركيا منذ عام 2016.

يقول: “هناك جمعيات خيرية حقيقية خارج تركيا تستخدم PayPal، ولكن عندما يقول جامعو التبرعات إنهم في تركيا، فهذا مؤشر قوي على وجود احتيال”.

الأشياء الأخرى التي يجب توخي الحذر منها هي التبرعات والنداءات المجهولة التي جمعت مبالغ صغيرة. إذ أنه من المفترض أن يكون لدى المؤسسات الخيرية الحقيقية “أموال كثيرة” وفقا للسيد شارما، غير أن العديد من جامعي التبرعات عبر PayPal لديهم أقل من 100 جنيه إسترليني.

أطلق أكثر من 100 حملة لجمع التبرعات عبر PayPal منذ وقوع الزلازل، وبعضها عبارة عن عمليات احتيال صرفة

أوقفت شركة PayPal الحساب المزيف المستخدم للاحتيال. وقال متحدث باسم الشركة لبي بي سي: “في حين أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يستخدمون PayPal لقبول التبرعات لديهم نوايا حسنة، هناك حتما البعض ممن يحاولون استغلال الطبيعة الخيرة للبشر وكرم الآخرين”.

وأضاف: “تعمل فرق PayPal دائما بجد لفحص وتدقيق الحسابات وحظرها، لا سيما في أعقاب أحداث مثل الزلزال في تركيا وسوريا، لضمان أن تذهب التبرعات إلى الجهات الصحيحة”.

كما أوقف موقع تويتر حساب TurkeyRelief، لكن القائمين على تويتر لم يستجيبوا لطلب بي بي سي في التعليق على الموضوع.

كيفية تجنب الاحتيال والتبرع بصورة آمنة

هناك عدة خطوات يمكن اتباعها:

ابحث عن المؤسسات الخيرية في سجل المؤسسات الخيرية الوطني في بلدك، مثل سجل المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة أو مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة

إذا كنت تشك في وجود عملية احتيال، فأبلغ عنها إلى خدمة Action Fraud في المملكة المتحدة أو إلى منصة التواصل الاجتماعي المعنية

تُستخدم اللغة والصور ومقاطع الفيديو المؤثرة لجذب التعاطف

تقول بعض الجهات المحتالة إنها تنتمي إلى جمعيات خيرية أو منظمات حكومية حقيقية. إذا كنت ترغب في التبرع لتلك المؤسسة الخيرية أو المنظمة الحكومية، فابحث عن موقعها الإلكتروني الخاص، وتبرع لها بصورة مباشرة بدلا من التبرع لوسيط

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