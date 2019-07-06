زلزال شدته 7,1 درجات يضرب جنوب كاليفورنيا

لوس انجليس- أعلن المعهد الأميركي للجيولوجيا أن زلزالا شدته 7,1 درجات على مقياس ضرب مساء الجمعة جنوب كاليفورنيا.

وقال المعهد أن الزلزال وقع عند الساعة 20,19 الجمعة (03,19 ت غ من السبت). ويأتي هذا الزلزال بعد يومين على هزة أرضية بلغت قوتها 6,4 درجات وضربت الخميس ولاية كاليفورنيا حيث شعر بها السكان في منطقة واسعة.

وكاليفورنيا هي الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في الولايات المتحدة.

وقال المعهد إن زلزال الخميس شكل إنذارا بالزلزال الجديد.

وتفيد معلومات بثتها شبكة “سي ان ان” أن زلزال الجمعة أقوى ب11 مرة من الهزة التي سبقت.

وكانت عالمة الزلازل لوسي جونز تحدثت الخميس عن احتمال وقوع زلزال أقوى في الأيام المقبلة. وقالت “لم نر بعد أكبر زلزال في هذه السلسلة” من الهزات الأرضية.-(أ ف ب)