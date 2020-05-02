زلزال قوي قبالة جزيرة كريت ولا ضحايا

اثينا -وقع زلزال بقوة 6 درجات قبالة جزيرة كريت اليونانية السبت، بدون تقارير عن إصابات أو أضرار.

وقال معهد أثينا لرصد الزلازل إن مركز الزلزال الذي وقع الساعة 12,51 ت.غ يقع على بعد حوالى 55 كيلومترا جنوب مدينة إيرابترا.

وقال مسؤول أمني محليّ في اتصال هاتفي مع فرانس برس إنه “لم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة حتى الآن”.

من جهته، أفاد الدفاع المدني أنه تمت ملاحظة اهتزازات في أنحاء الجزيرة والإبلاغ عن انزلاقات أرضية في بعض طرق مقاطعة لاسيثي حيث إيرابترا.

وقال مدير الدفاع المدني في لاسيثي جيورجوس أسبادراكيس “من حسن الحظ أن الزلزال جرى على عمق 19 كلم تحت سطح البحر، ولم يسجل أي ضرر كبير حتى الآن”.

واليونان معرضة للزلازل، ويحدث كثير منها في عرض البحر.

وسجل آخر زلزال في جزيرة خوس في بحر إيجه في تموز/يوليو 2017، وكان بقوة 6,7 درجات وأودى بشخصين.

والزلزال الاشد خلال الأعوام الأخيرة سجل في منطقة أثينا عام 1999، وأودى بـ143 شخصا.(ا ف ب)