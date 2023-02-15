زلزال يضرب ليبيا وتخوفات من هزة أرضية مدمرة

تعرضت مدينة المرج شرق ليبيا لهزة أرضية جديدة الأربعاء، شعر بها مع معظم السكان، وتعد الهزة الرابعة التي تسجل خلال الأيام الماضية، ما زادت المخاوف بشأن الزلازل.

وناشد عميد المجلس البلدي المرج الجهات الحكومية تجهيز غرفة طوارئ خاصة بالبلدية، بجميع الإمكانيات والإمدادات الطبية اللازمة، استعدادا لحدوث أي طارئ، محذرا من نقص الخدمات ومستلزمات الطوارئ والأمن والسلامة وضعف البنية التحتية.

الهزة الجديدة عززت المخاوف في ليبيا بشأن وقوع الزلازل، حيث شهدت مدينة درنة الإثنين الماضي هزة بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، حسب ما رصدته مؤسسة “رؤية” الليبية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، وأكده أيضا موقع “فولكانو ديسكافري” المتخصص في الرصد الجيولوجي.

وتسبب وقوع تلك الهزات في حالة من الفزع، حيث تداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل تحذيرات من هزة أرضية مدمرة ستضرب مدينة المرج، يتراوح بين 6.5 و7.5 درجة على مقياس ريختر.