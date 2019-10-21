“زملاء البنك العربي” تعلن نادي حمادة شريكا استراتيجيا

عمان – ضمن حفل ومؤتمر صحفي أقيم في نادي حمادة تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون استراتيجي بين نادي حمادة وجمعية زملاء البنك العربي بحضور رائد حمادة الرئيس والمؤسس لنادي حمادة ورئيس مجلس إدارة مجموعة مطاعم حمادة وبكر الزاغه رئيس الجمعية. جاءت هذه الاتفاقية تماشياً مع سياسة النادي والمجموعة المتمثلة بتوطيد العلاقات وأوجه التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات التي تعمل على نشر رسالة تتواءم مع سياسة المجموعة.

وفي تصريح لرائد حمادة على هامش المؤتمر عبر عن فخره الكبير بهذه الشراكة التي جاءت تماشياً مع سياسة المجموعة في تعزيز العلاقات الثنائية مع كافة مؤسسات المجتمع المدني المختلفة واستكمالا لسلسلة الشراكات الاستراتيجية التي يبرمها نادي حمادة مع جهات متعددة والتي تأتي كلها بهدف خدمة المجتمع الأردني عبر نواح وأنشطة عديدة. كما وصف رائد حمادة هذه الشراكة بمنصة جديدة ستسهم بشكل فاعل في تنفيذ خطط النادي والمجموعة الهادفة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريب ومحاضرات توعوية وفعاليات عائلية وغيرها الكثير من الأنشطة التي من شأنها الاسهام في نقل الخبرات والمعارف بين الفئات المجتمعية المختلفة. كما عبر بكر الزاغة عن سعادته بهذه الشراكة وقدم شكره وتقديره للسيد رائد حمادة الذي يحرص دوماً على تقديم الدعم لمؤسسات المجتمع المدني على اختلاف تخصصاتها، وأكد أن الجمعية التي تأسست بهدف خدمة شريحة كبيرة من المجتمع من زملاء البنك العربي وجدت في هذه الشراكة وسيلة خدمية جديدة تقدم لأعضائها عبر العديد من القنوات ومن أهمها أن يكون نادي حمادة مقراً مرموقاً لأنشطتهم واجتماعاتهم والفعاليات المنظمة.