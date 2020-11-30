زها الثقافي تطلق اللعبة التعليمية “أبطال الطاقة”

عمان-الغد- اطلق مركز زها الثقافي اليوم اللعبة التعليمية (أبطال الطاقة) بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الاردن، والتي تهدف لنشر الوعي الثقافي حول موضوع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وقالت مديرة المركز رانيا صبيح ، ان اللعبة التعليمية (أبطال الطاقة) التي نفذت بتمويل من الحكومة الكندية وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وشركة cowater international ، تهدف الى رفد الطلبة من عمر 5 الى 11 سنة بالمعرفة اللازمة لكيفية ترشيد استهلاك الطاقة، بالاضافة الى من خلال نشر الوعي حول تطبيق حلول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

واكد صبيح ان المركز ومن خلال هذه اللعبة يسعى الى تقدم كل ما يطور مفاهيم الطاقة البديلة لدى الطلبة، وزيادة المعلومات والمعرفة لديهم في هذا الاطار، مشيره الى ان اللعبة التعليمة ستكون متاحة لجميع الطلبة في كافة مراكز المركز مع بداية العام المقبل.

واكدت صبيح ان اللعبة التعليمية من شانها ترسيخ المفاهيم والسلوكيات الصحيحة لدى الأطفال عبر الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة .

وتهدف (أبطال الطاقة) وفق نائب مدير مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الاردن عاصم النتشة، إلى تعريف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5- 11 سنة بأهمية الطاقة ، وترشيد استخدام هذه الموارد على المستوى المنزلي، وزيادة الوعي بتطوير وكفاءة الطاقة لدى طلبة المدارس وتحفيزهم على تقديم المعلومة الصحيحة للاهل الامر الذي ينعكس على تعديل سلوكياتهم في توفير الطاقة .

واكد ان اللعبة التي تتكون من 12 سؤال باللغة العربية، تركز على مصادر الطاقة المتجددة وغير المتججدة ، وطرق التوفير في الطاقة المستهلكة في المنزل، وكيفية تسخين المياه وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وطرق توفير الكهرباء من خلال الاستخدام الامثل للاجهزة الكهربائية في المنزل، وتتم اللعبة عبر رمي حجري النرد على لوحة تتكون من الاسئلة الـ12 وينتقل بالقطع البلاستيكية الى مربع الرقم الذي يشكله مجموع حجري النرد وهكذا.