“زها الثقافي” و”هيئة الإعلام” يبحثان التعاون

عمان- بحثت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي، رانيا صبيح، خلال لقائها في مكتبها أمس، مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، التعاون المشترك في مجال التدريب وتنفيذ دورات تربية إعلامية في الصحافة والإعلام والإنتاج التلفزيوني والإذاعة، وبما يخدم كوادر “زها” و”الهيئة” والمجتمع والمعنيين بالشأن الإعلامي والصحفي.

وأكدت صبيح، أن المركز يسعى، منذ تأسيسه، إلى رفع الوعي لدى الأطفال واليافعين في مواضيع تدريبية تتعلق بالتربية الإعلامية الحديثة والتحرير الصحفي من خلال الحقائب التدريبية التي تعطى لهم عن طريق مدربين يتمتعون بالخبرات والمهارات الإعلامية والصحفية.

وأضافت، أن المركز يعطي الأولوية للتدريب على مادة التربية الإعلامية من خلال دورات الصحافة والإعلام التي تعطى في المراكز، باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز الوعي في زمن الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي ونشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية، لبناء ثقافة المشاركين حول المعرفة الرقمية المطلوبة وتحصينهم من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي ومنح الشباب مساحة واسعة من المعرفة للتمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة. وبينت صبيح، أن المركز يوفر فرص عمل لـ2000 شاب وشابة من خلال مواقعه وبرامجه التدريبية المختلفة، وذلك بإتاحة الفرص لهم للعمل كمدربين داخل المراكز، مثمنة هذه التشاركية مع الهيئة، التي تعد ضمن رسالة المركز وأهدافه.

وأكد المومني، أن الهيئة تسعى، وعلى الدوام، لتحقيق رؤيتها المتمثلة بتنمية قطاع الإعلام وتنظيمه، إضافة إلى الدور الرقابي الذي تقوم به وتقديم الخطاب الإعلامي للجمهور بمهنية وحرفية.

وبين أنها على استعداد للتعاون مع مراكز زها الثقافية في مختلف المجالات، وبما يعود بالنفع على المشهد الإعلامي في المملكة بشكل عام، لا سيما في مجال التدريب وإعداد الحقيبة التدريبية التي تتناول العديد من المواضيع التي تعنى بالتوعية ورفع القدرات والخبرات للمشاركين.

وأكد أهمية الأخذ بآراء الأطفال واليافعين، وتحفيز أفكارهم البناءة وتبنيها، وخلق المشهد الإعلامي الخاص بهم، وإدارة تحرير الطفل، والعمل على ترجمة مشروع حماية الطفل على أرض الواقع.-(بترا)