زها الثقافي يحتفل بيوم الطفل في الهاشمي الشمالي

بمناسبة اليوم العالمي للطفل نظم مركز زها الثقافي باب الواد الهاشمي الشمالي مهرجان الطفولة 2022 بحضور رئيس المركز المهندس مازن السعود وبمشاركة مبادرة بصمات شبابية ومبادرة شباب الوطن ومؤسسة إنقاذ الطفل.

وانطلق المهرجان من خلال فقرات خارجية مفتوحة من رسم على الوجوه وشخصيات كرتونية ورسم وتشكيل لوحات فنية من خلال طلاب دورة الرسم. وتلوين رسومات متنوعة للأطفال الكراميش، وبعد ذلك انطلقت الفعالية الرئيسية من خلال عدة فقرات منها؛ إبراز مواهب الأطفال من العروض المسرحية والشعر ورقصات فرقة كورال زها باب الواد ووصلات فنية غنائية للأطفال. وبالتزامن مع مونديال كأس العالم قطر 2022 تم تقديم فقرة استعراضية بكرة القدم للإناث على إيقاع الأغاني الرسمية للبطولة تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وتم تقديم الهدايا والضيافة على جميع الأطفال والعائلات من خلال لجنة أصدقاء المركز ومؤسسة إنقاذ الطفل مشكورين. كما نوجه الشكر والتقدير لكل من سوسن زريقات وآيات البرغوثي وعبير المومني ودعاء حبوب واسراء السعود على جهودهم في تنسيق الفعالية.