“زها” الثقافي يحتفي بمواهب المشاركين بمسابقة الذكاء الاصطناعي

معتصم الرقاد

عمان- احتفل مركز زها الثقافي وشركة بالم للتكنولوجيا الحديثة في مركز الحسين الثقافي بتكريم الفائزين والمشاركين بمسابقة الذكاء الاصطناعي والروبوت الوطنية الأولى.

وأكد مندوب رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى المهندس أحمد الملكاوي خلال رعايته الحفل الختامي، أهمية الدعم الموصول لهذه المبادرات الخلاقة، والتي باتت من أهم المبادرات الوطنية والعالمية، والتي تنمي مهارات تكنولوجيا العصر للطلبة والتي تساعد في بناء الدولة وتطورها.

وقال المهندس الملكاوي، إن المستوى الرفيع من التقدم المتميز جاء حصيلة للجهود المميزة التي قدمها مركز زها الثقافي والشركاء للوصول إلى هذه المرحلة من الإبداع والتطور والابتكار في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي التي يحتضنها المركز.

وبين، أن إقامة مثل هذه البطولة يأتي في نطاق تنمية القدرات العقلية والفكرية المبنية على برامج الروبوت من خلال تصميم الروبوت وإضافة عدد من التقنيات المتعلقة بأساسيات الذكاء الاصطناعي، وبما ينصب بتحسين الأداء والبرامج المرجوة.

وحول دور القطاع في دعم مثل هذه البرامج والشباب والأطفال والارتقاء بعقول وطاقات هذه الفئة التي تمثل الشريحة الأكبر في المجتمع، وإيمانا منها بالريادة والتميز والإبداع، أعرب المدير العام لشركة الهدف المهندس سمير اسماعيل عن تقديره لجهود مركز زها، مؤكداً أن هذا المشروع تم التجهيز له من خلال عقد اجتماعات تنسيقية مسبقة لوضع أفضل الحلول والبرامج من أجل إطلاق هذه المسابقة.

وأكد أهمية جهود ودور مركز زها الثقافي وأمانة عمان الكبرى بالشراكة في هذا المشروع، معبرا عن التطلع للمزيد من الشراكات ليكون هذا المشروع جزءاً لا يتجزأ من مشاركات لمشاريع أضخم للمساهمة بتثقيف الطلاب للمستقبل لاستخدام الروبوت.

وأكدت مديرة مركز زها الثقافي رانيا صبيح ضرورة تعميق روح التشاركية والمؤسسية لتطوير هذه المبادرات التي باتت تحمل تحديا كبيرا في مواجهة الثورة التكنولوجية التي اجتاحت العالم، وذلك من أجل تنمية القدرات الإبداعية والفكرية وتعميق روح المواطنة الصالحة من أجل رفعة الوطن وتقدمه، مشيرة إلى أن هذا المشروع ليس إلا بداية بسيطة لمستقبل كبير لمواكبة التقدم والحداثة والتطور والإبداع.

وأقيمت المسابقة بمشاركة أكثر من 20 فريقا بما يمثل 90 طالبا من مختلف المحافظات وكانت بداية المسابقة بالسلام الملكي، وكلمة إعلان انطلاق المسابقة من مدير المسابقة صالح قوقزه.

وفي نهاية الحفل تم الإعلان عن الفائزين، وعن الفرق التي تمثل الأردن في المسابقة العالمية في الصين آواخر الشهر الحالي.