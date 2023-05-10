“زها الثقافي” يشارك في البطولة العالمية للروبوت “FLL”

عمان- يشارك فريق الروبوت الآلي التابع لمركز زها الثقافي- أمانة عمان، في المسابقة العالمية للروبوت (First Lego League)، التي ستقام في الفترة 12 – 15 أيار (مايو) الحالي في ولاية كاليفورنيا؛ حيث غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية أمس.

ويعد فريق زها الثقافي، الفريق العربي الوحيد المشارك في هذا الحدث التكنولوجي العالمي.

وأكدت المديرة التنفيذية لمركز “زها” رانية صبيح، أن مشاركة الفريق في هذه المسابقات المهمة عالميا، من شأنها تحفيز الأطفال على تطوير قدراتهم ومهارات التفكير الإبداعي لديهم وتفتح الآفاق أمامهم.

وأشارت إلى أن هذه المشاركة تأتي بعد جهد كبير من الفريق ودعم كبير من المركز، ما أسهم في تحقيق الفريق مراكز متقدمة والحصول على جوائز عدة في المسابقات المحلية، وبالتالي تأهله للمشاركة عالميا، لافتة إلى أن الفريق سبق وأن شارك في مسابقات عربية وعالمية للروبوت.

وأضافت، أن المركز أول من أسس فريقا للروبوت مجانا، لتدريب الأطفال من عمر (9-16 سنة) منذ العام 2007؛ حيث ينظم بشكل مستمر دورات للروبوت، لتطوير قدرات الأطفال وإبداعاتهم من خلال برامج متطورة.

ويشارك في المسابقة أكثر من 80 فريقا من مختلف دول العالم، للمنافسة في معايير المسابقة التي تحمل عنوان (Super Powered)، التي تركز على جوانب التصميم الهندسي والبرمجة المتقدمة والمشاريع الريادية والأبحاث العلمية والعمل الجماعي.-(بترا)