“زها الثقافي” يطلق جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد في فروعه

عمان- أعلن مركز زها الثقافي، عن إمكانية تجول الزوار افتراضيا لدى مرافقه في العاصمة عمان، من خلال تطبيق الجولة الافتراضية ثلاثية الأبعاد (3D)، وذلك سعيا لتوفير جميع التسهيلات وأفضل الخدمات لزائري المراكز ومرافقها.

ويسعى المركز، من خلال جولته الافتراضية، التي جاءت بدعم من شركة “True Markets 3D” لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى إبراز المرافق والخدمات التي يقدمها والتعريف عليها من خلال نافذة ذكية تكنولوجية، لتحديد خطوط السير داخل هذه المرافق بنموذج رقمي “ثلاثي الأبعاد”.

ومن جهتها، قالت مديرة مراكز زها الثقافية، رانيا صبيح، إن المركز يمضي قدما نحو تطورات التكنولوجيا التي يشهدها العالم، ويسعى دوما لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، بهدف توفير أفضل الخدمات لزائري المراكز، مشيرة إلى أن هذا التطبيق يهدف إلى تسهيل اختيار أماكن الزيارة بالمركز وطرق الوصول إليه، عن طريق تحديد خطوط السير بداخل نموذج ثلاثي الأبعاد للمركز بالكامل.

وأكدت صبيح أن هذه الخاصية تشمل جميع فروع مراكز زها الثقافية في العاصمة عمان، ليصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى أن يتعرف الزوار على جميع المرافق وهم في منازلهم.

وتأتي هذه الجولات الافتراضية بدعم من شركة True Markets 3D، وهي شركة أردنية رائدة في مجال بناء الجولات الافتراضية ثلاثية الأبعاد 3D و360 وغيرها من التقنيات الحديثة مثل: الواقع الافتراضي، والواقع المعزز؛ حيث قدمت تصوير وإنشاء جولات افتراضية بتقنية 360 وتصميم رمز Qr Code للمجموعة من فروع مراكز زها الثقافية.

وتم عرض جولة افتراضية ثلاثية الأبعاد لجميع فروع مركز زها الثقافي في عمان، من خلال الكود كي يستفيد من استخدامه جميع زائري المركز.-(بترا)