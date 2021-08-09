زهرة الذرة.. فوائد صحية وجمالية

عمان- تعد زهرة الذرة واحدة من عطايا الله المبهرة، وذلك بما تمتلكه من ألوان جذابة تتنوع بين درجات الأزرق المتوسطة والفاتحة، وبين البنفسجي والوردي. ترتبط هذه الزهرة بدلالات عديدة، منها الثراء والنجاح والصداقة.

تتسم هذه الزهرة، الصالحة للأكل، بنكهتها التي تجمع بين الحلاوة البسيطة والحدة المشابهة لحدة القرنفل. ويشار إلى أن استخدامها شائع كونها مادة ملوِّنة طبيعية.

قوى زهرة الذرة: تنمو هذه النبتة البرية بأزهارها الزرقاء الصافية طبيعيًا في التربة الحمضية في الحدائق، وفي حقول القمح وسلاسل الجبال حول العالم. يصل طول تلك الزهرة ذات الشكل المشابه للنجمة إلى 80 سنتمترا، وتكون أوراقها مشابهة للريش، أما سيقانها، فهي صلبة، ولها دور كبير في عالم الطب. وتحتوي هذه الزهرة على فيتاميني A وC.

الخصائص الدوائية لزهرة الذرة: تحتوي زهرة الذرة على الصبغة الزرقاء ومواد الصابونين والهلام النباتي (الصمغ) والتانينات (tannins)، ما يمنحها خصائص مدرّة للبول ومنظفة للجسد ومضادة للالتهاب. ومن المعروف أنها تعزز عمل الجهاز الهضمي وتنظمه، كما أنها تفتح الشهية وتساعد على التخلص من الإسهال والإمساك. أما تأثيرها المهدئ للجهاز العصبي، فهو يساعد على التخفيف من الشعور بالقلق والضغط النفسي والاكتئاب. ولها أيضًا تأثير مقوٍّ للأظافر وواقٍ لها من الالتهابات والفطريات. كما تستخدم هذه الزهرة في علاج التهاب ملتحمة العين وتقرحات العين وتهيجها.

دور زهرة الذرة في عالم التجميل: تستخدم زهرة الذرة منذ القدم لأهداف تجميلية تقليدية لامتلاكها خصائص طبيعية تساعد على الالتئام. وقد كانت تستخدم في تحضير خلطات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء حول العينين، ولتقوية البشرة أيضًا.

كما تستخدم هذه الزهرة في كثير من مستحضرات العناية بالشعر نظرًا لخصائصها المضادة للفطريات والبكتيريا والالتهاب. وقد أدت خصائصها القابضة واحتواؤها على مادة البيوتين (biotin) إلى تعزيز شيوعها في عالم التجميل، كما أنها كثيرًا ما تستخدم في حمامات التجميل لما في خلاصتها من فوائد للبشرة والشعر كونها تحتوي على مواد البوليفينول (polyphenols) والأنثوسيانين (anthocyanins) والفلافنويد (flavonoids).

ويعمل نقع قطعة من القطن بماء زهرة الذرة ووضعها على العين على تلطيفها عندما تكون متعبة ومنتفخة، كما أنها تبيض البشرة كونها مادة قابضة ومقوية، ما يجعلها تخفف من الاحمرار والانتفاخات الناجمة عن حب الشباب. وتستخدم هذه الزهرة أيضًا في مستحضرات علاج حروق الشمس وفي مناديل إزالة مستحضرات التجميل.

قناع زهرة الذرة: لتحضير هذا القناع، نخلط ملعقة كبيرة من أزهار الذرة بربع كوب ماء، ونغلي الخليط على نار هادئة لمدة خمس دقائق، ثم نضيف عليه رقائق الشوفان المطحون وملعقة صغيرة من العسل. نضع هذا الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقةً ليجف، ثم نشطفه بالماء لإزالته.

دور زهرة الذرة في عالم الطهي: تتمتع زهرة الذرة بشعبية واسعة في عالم الطهي، إذ تضاف إلى أطباق السلطة والكعك لإضفاء النكهة، كما تستخدم في تزيين الأطباق. ولتحضير كوب شاي يبعث شربه على الهدوء والاسترخاء، نضع بعض بتلات هذه الزهرة فيه. وللحفاظ على خصائص هذه الزهرة عند شرائها من المتاجر، علينا أن نحفظها في الثلاجة.

شيلا شيث

خبيرة طهي/ مجلة “نكهات عائلية”