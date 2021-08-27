زهرة اللوتس.. قوة علاجية

عمان- تعرف زهرة اللوتس بأنها الزهرة الوطنية في الهند لقيمها في مجالات الطب والطهي والتجميل.

ولقد استخدمت هذه الزهرة في الطب والطعام في شرق وجنوب شرق آسيا لقرون عدة، ففي موطني الأم، الهند، تستخدم على نطاق واسع؛ وهذه بعض الحقائق المفيدة التي قد تفيدكم أنتم وعائلتكم.

القيمة الطبية: تعد زهرة اللوتس نبتة معمرة على شكل وعاء، وتضم أكثر من 100 نوع، لكل منها قوة علاجية مميزة. ويحتوي جذر اللوتس على كل من الألياف والكربوهيدرات المعقدة المصحوبة بالبوتاسيوم المستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم والإجهاد.

كما تشير الأبحاث الحديثة إلى أن بذور كل من اللوتس الأحمر والأبيض تساعد على تقليل الالتهابات، وتستخدم كعلاج طبيعي أيضًا لمنع احتباس الماء. هذا غير أن سيقان اللوتس مليئة بمضادات الأكسدة وتستخدم في الطب الهندي التقليدي لعلاج تشنجات البطن. أضف إلى ذلك بأنها تستخدم في علاج السعال عن طريق خلط العسل مع بذور اللوتس، كما يخفف شاي أوراق اللوتس من الأرق وخفقان القلب.

لمسة شهية في الطهي: يستخدم جذر اللوتس في جميع أنحاء آسيا لصنع الأطباق الشهية المختلفة.

ويعد فن طهي جذع اللوتس فريدًا من نوعه وهو أكثر شيوعًا في الجزء الشمالي من الهند. ويعطي جذر اللوتس مظهرًا جميلًا للطعام، و”عندما أقيم مأدبة غداء أو عشاء؛ أقطعها بشكل دائري لإضافة لمسة جمالية للطعام. كما أقوم أيضًا بغليها أو خبزها أو تخليلها أو تقليبها أو استخدامها كدقيق في الطبخ”.

دور تجميلي: تعد اللوتس زهرة مليئة بفيتاميني C

وB المركب ومضادات الأكسدة. كما تحتوي هذه الزهرة على فيتامين A الذي يساعد على علاج حب الشباب. أما أنا، فأستخدمها لترطيب بشرتي ووجدت أنها تساعد على زيادة مرونة بشرتي. وتساعد هذه العشبة في منع تقصف الأطراف ومنع ظهور الشيب المبكر!

تأكدوا من استشارة الاختصاصيين قبل تجربة أي مكملات أو علاجات عشبية.

شيلا شيث

خبيرة طهي

مجلة “نكهات عائلية”