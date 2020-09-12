“زهرة الواحة” تجدد اتفاقية تمويل إسلامي مع “الإنماء”

الرياض- أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة، عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية من مصرف الإنماء.

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، أن قيمة التمويل 63.48 مليون ريال.

وأشارت إلى أن مدة التمويل تمتد من 3 أيلول(سبتمبر) 2020، إلى 30 حزيران(يونيو) 2021. كما بينت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، تتضمن إصدار سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالي قيمة التسهيلات.

ولفتت إلى أنه تم تجديد حد فتح الاعتمادات والتسهيلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بنفس القيمة (60 مليون ريال)، وتم تخفيض حد تسهيلات شراء الآلات والمعدات من 7.4 مليون ريال، إلى 3.48 مليون ريال، نتيجة السدادات.

وأكدت زهرة الواحة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بين أطراف الاتفاقية. وأعلنت الشركة، في حزيران (يونيو) الماضي، عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي للاستثمار، بقيمة 75.56 مليون ريال. – (وكالات)