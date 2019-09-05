زواتي: أولى شحنات النفط العراقي تصل المصفاة

عمان- الغد- أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، اليوم الخميس، وصول أولى شحنات النفط العراقي إلى مصفاة البترول في الزرقاء.

وقالت زواتي في تغريدة نشرتها بحسابها في “تويتر”، وصول هذه الشحنة يعتبر أولى ثمار التعاون في قطاع الطاقة بين الأردن والعراق.

واضافت زواتي إن الجهود الحثيثة ما زالت تبذل لاستكمال ما تم البدء به في مجالي الربط الكهربائي والنفطي.

وصلت اولى شحنات النفط العراقي لموقع مصفاة ⁧#البترول⁩ اليوم،لنقطف بذلك أولى ثمار التعاون في قطاع ⁧#الطاقة⁩ بين بلدينا الشقيقين

وما زلنا نبذل الجهود الحثيثة لنستكمل ما بدأناه في مجالي الربط الكهربائي والنفطي

جزيل الشكر لكل السواعد التي شاركت في انجاز هذا العمل

وتستمر المسيرة pic.twitter.com/G7mUVYzSok

— Hala Zawati (@hzawati) September 5, 2019