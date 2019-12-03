زواتي: استراتيجية الطاقة الجديدة ستنفذ قبل نهاية العام

رهام زيدان

عمان– قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطاقة ستنفذ قبل نهاية العام، وسيدخل فيها لأول مرة محور تخفيض “كلف الطاقة”.

وأضافت زواتي في لقاء لجمعية “ادامة” اليوم الثلاثاء لبحث توصيات الاستراتيجيه، أن الوزارة بصدد البدء في إجراءات ترخيص شركة رابعه لتسويق المشتقات النفطية في المملكة، مبينة ان مخزون الأردن من المشتقات النفطية يكفي المملكة ما بين 60 إلى 80 يوما.

وأشارت إلى أن منتج الطاقة المتجددة بالمملكة بلغ 14500، مؤكدة اعتماد الوزارة في الاستراتيجيه الجديدة على سيناريو الاعتماد على الذات.