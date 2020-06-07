زواتي: استكمال تعبئة السعات التخزينية بوصول باخرة محملة بـ30 ألف طن بنزين

عمان- الغد- أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، اليوم الاحد، عن وصول باخرة محملة بـ30 الف طن بنزين هي الشحنة الثانية من عطاء تعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية للمملكة.

وقالت الوزيرة زواتي في تصريح صحفي، بهذه الشحنة تم استكمال تعبئة السعات المتاحة في مرافق عمان الاستراتيجية العائدة للشركة اللوجستية الأردنية في منطقة الماضونة وسط المملكة الذي يستخدم فقط عند الحاجة أو في حالات الطوارىء، في حين يزود المخزون التشغيلي الذي تحتفظ به شركات القطاع النفطي(توتال وجوبترول والمناصير) السوق بشكل يومي.

وأضافت ان شحنة البنزين ومقدارها 30 الف طن ستعمل مع كمية الديزل التي تم استقبالها قبل نحو عشرة أيام ومقدارها 50 الف طن، على رفع مستوى المخزون الاستراتيجي في مرافق عمان الاستراتيجية بزيادة نسبتها 24 بالمئة عن مستواه قبل قرار تعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأكدت زواتي ان هذه الكميات حددتها السعات المتاحة في المرافق النفطية والتي بلغت 20 ألف طن من البنزين 90 و 10 ألف طن بنزين 95 و 50 ألف طن ديزل التزاما بالتوجيه الملكي السامي، لتعزيز مخزون المملكة وبموجب قرار مجلس الوزراء الذي اناط بالشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية طرح عطاء تنافسي لشراء كميات من المشتقات النفطية الأساسية.

وقالت زواتي، استفدنا من انخفاض الاسعار العالمية لرفع المخزون الاستراتيجي للمملكة ضمن السعات المتاحة في مرافق الشركة التخزينية في منطقة الماضونة، في حين لم يتم استيراد وقود طائرات او غاز بترولي مسال حيث أن السعات التخزينية المتاحة في الماضونة والمخصصة لهاتين المادتين ممتلئة.

وقدرت زواتي كفاية المخزون من المشتقات النفطية في المملكة في جميع مرافق التخزين سواء حكومية او خاصة ما بين شهرين وستة أشهر حسب نوع المنتج ومعدل كميات الاستهلاك اليومية.

من جانبها قالت المدير العام للشركة اللوجستية الاردنية النفطية المهندسة خلود المحاسنة ان الشركة احالت عطاء شراء الكميات المتاحة السعات التخزينية في الخامس من شهر أيار الماضي على المناقصين الذين تقدموا بأفضل الأسعار.

وأضافت، من شأن هذه الكميات زيادة مستوى كفايات المخزون في المملكة ، وبالتالي تعزيز القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة وضمان امن التزود من المشتقات النفطية.

ومرافق عمان الاستراتيجية في الماضونة التابعة للشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية هي شركة مملوكة بالكامل للحكومة تم انشاؤها لغايات توفير سعات تخزينية للمشتقات النفطية، بهدف تعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية في اطار الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة التي تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركاء القطاع على تنفيذها.

وتم افتتاح مرافق عمان الإستراتيجية عام 2019 وبسعة إجمالية تصل إلى 360 الف طن. وتتألف من ستة خزانات لمادة الديزل سعة كل خزان 34 الف طن بسعة اجمالية تبلغ 204 الف طن، وأربعة خزانات لمادة البنزين 90 سعة كل خزان 34 الف طن والسعة الاجمالية 136 الف طن.

كما تضم المرافق خزانين لمادة البنزين 95 ، سعة كل خزان 18 ألف طن والسعة الاجمالية 36 ألف طن، وخزانين لمادة وقود الطائرات سعة كل خزان 22 ألف طن والسعة الاجمالية 44 الف طن، بالإضافة الى خمسة خزانات لمادة الغاز البترولي المسال سعة كل خزان 2 الف طن والسعة الاجمالية 10 الاف طن، بالإضافة الى ثلاثة خزانات تحت الإنشاء ليصبح العدد الكلي 8 خزانات.

وبلغت كلفة بناء مرافق عمان الاستراتيجية في الماضونة حوالي 189 مليون دولار، وتم تمويله بمنحة من دولة الامارات العربية المتحدة / صندوق ابو ظبي للتنمية بلغت 210 مليون دولار